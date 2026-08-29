DIG de Votuporanga prende dois suspeitos de homicídio cometido no bairro Pozzobon 

Investigação reuniu imagens, depoimentos e outras provas que apontam o envolvimento dos presos no assassinato de Luiz Fernando Corrêa, de 35 anos, executado a tiros dentro de casa; dupla também é investigada por outros homicídios na cidade.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga cumpriu, na tarde desta sexta-feira (28.ago), dois mandados de prisão temporária contra suspeitos apontados como autores do homicídio de Luiz Fernando Corrêa, de 35 anos, morto a tiros na noite de 16 de julho de 2025, no bairro Pozzobon.

Na ocasião do crime, a vítima estava no interior da residência localizada na Rua Antônio Galera Lopes quando foi atingida por diversos disparos de arma de fogo e morreu no local.

Um dos investigados, identificado pelas iniciais N.L.A., foi localizado e preso no município de Santo Antônio do Aracanguá, na região de Araçatuba. O segundo suspeito, M.O.M.S., foi detido no bairro Esplanada, em Votuporanga. As prisões foram efetuadas por equipes da própria DIG.

Ao longo das investigações, os policiais civis reuniram imagens de câmeras de monitoramento, depoimentos de testemunhas e outros elementos probatórios que embasaram o pedido das prisões temporárias. Com base nas evidências levantadas, a autoridade policial representou pelas medidas cautelares, que foram posteriormente deferidas pelo Poder Judiciário.

Segundo a Polícia Civil, as apurações indicam que o homicídio pode ter sido motivado por vingança. A linha investigativa aponta que o crime teria relação com um furto ocorrido no interior do veículo de um dos suspeitos.

Suspeitos também são investigados por outros homicídios

Durante o cumprimento dos mandados, os investigadores apreenderam um Fiat/Uno, de cor preta, na residência de M.O.M.S., no bairro Esplanada. O veículo é apontado como possível meio utilizado em outro homicídio registrado em junho de 2026, no bairro Boa Vista.

De acordo com a DIG, os dois presos também são investigados por envolvimento em outros assassinatos ocorridos nos últimos meses em Votuporanga, o que amplia o alcance das apurações em andamento.

Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça, enquanto o inquérito policial prossegue para o esclarecimento completo dos fatos e eventual identificação de outros envolvidos.