Endometriose afeta a vida de 8 milhões de brasileiras e é a maior causa de infertilidade feminina

Doença crônica desafia diagnósticos e leva mulheres a anos de espera por tratamento.

A endometriose, uma condição crônica e dolorosa que afeta 10% das mulheres em idade fértil, já impacta a vida de cerca de 8 milhões de brasileiras. Com sintomas intensos, como dores pélvicas fortes no período menstrual, distensão abdominal e dores na relação sexual, a endometriose prejudica a qualidade de vida e interfere no dia a dia das portadoras. De acordo com um estudo americano, mulheres com endometriose perdem em média seis horas de trabalho por semana devido aos sintomas debilitantes.

Para muitas mulheres, o impacto da endometriose vai além das dores: a condição é a principal causa de infertilidade feminina, afetando aproximadamente 40% das portadoras, segundo dados do Ministério da Saúde. E, apesar de comum, o diagnóstico ainda é demorado. O médico especialista em endometriose, Dr. Lucas Simões, explica que, devido aos sintomas inespecíficos, as mulheres podem levar de 6 a 8 anos até receberem um diagnóstico.

“Infelizmente, ainda não temos como prevenir a endometriose, mas a identificação precoce dos sintomas por meio de exames de imagem, como ultrassonografia ou ressonância magnética, é crucial para o diagnóstico e tratamento”, comenta Dr. Simões. Segundo o especialista, o tratamento inicial da endometriose é conservador e se baseia em três pilares: alimentação, atividade física e medicamentos hormonais. Esse tratamento pode melhorar a qualidade de vida de até 80% das pacientes.

Uma alimentação saudável é essencial no controle da endometriose. A orientação é reduzir o consumo de laticínios, glúten, alimentos processados e carne vermelha, priorizando frutas, verduras, grãos integrais e peixes. Porém, para algumas mulheres, o tratamento conservador não é suficiente. Nesse caso, a indicação é a cirurgia para a remoção dos focos da doença.

“A cirurgia bem realizada é o único método que pode eliminar os focos da endometriose, aliviando os sintomas e aumentando as chances de gestação natural entre 50% e 80% para quem enfrenta a infertilidade”, ressalta o médico.

Tratamento

Embora a endometriose seja uma doença crônica, existem tratamentos capazes de aliviar seus sintomas e proporcionar mais qualidade de vida. Para quem vive com a condição, saber que há caminhos possíveis para o controle e bem-estar pode ser um grande alívio na luta contra uma doença que, até pouco tempo, era pouco compreendida.

