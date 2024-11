EMPREENDEDORAS EM AÇÃO – Mulheres unem forças para transformar o cenário do empreendedorismo

O evento, primeiro de muitos, aconteceu na manhã do último domingo (10), no Espaço Eco de Cima, numa iniciativa da empresária Valderes Vazarin, que aproveitou o momento para inaugurar a linha de óculos Val Vazarin.

O espaço foi dividido em diversas bancas onde cada empreendedora apresentava suas mercadorias com que trabalham no dia a dia.

O objetivo do evento além de ser lançada a linha de óculos Val Vazarim foi o de unir forças entre mulheres empreendedoras. No cenário, de muito otimismo sobrou alegria e muita simpatia entre os presentes.

Maria Amélia (Ótica Luz) – comércio que fica na Rua Mato Grosso-, abraçou a causa e se tornou parceira da ação. “Podemos colocar a missão da ótica e trazer qualidade de vida, estilo com lentes de tecnologia de ponta por meio dos óculos. A Ótica Luz oferece lentes de qualidade premium, ideais para garantir uma visão clara, nítida e precisa, seja para correção visual ou para proteção contra a luz azul. A parceria entre as armações de óculos Val Vazarin e as lentes de alta performance da Ótica Luz assegura que cada cliente tenha não só um visual impecável, mas também o máximo de conforto e funcionalidade. Ao escolher essa combinação, você tem a certeza de estar adquirindo um produto que alia tecnologia, design e bem-estar, para atender às suas necessidades de forma completa e personalizada. A ´Ótica Luz se uniu a Val para entregar às pessoas um produto personalizado.

Juntas lideramos o grupo de empreendedoras em ação, assim damos força e voz a todos de diferentes ramos de empreendedorismo da cidade. Juntas vamos mais longe”. Maria Amélia achou a ideia brilhante e disse que a ação trouxe oportunidade aquelas empreendedoras que não possuem comércio físico, e afirmou que é uma oportunidade delas mostrarem seu trabalho, a exemplo da Eva Maria T. Ferreira que trabalha com Melipolicultura, que é produzir mel com abelha sem ferrão, produto elaborado na área rural.

Entre as empreendedoras destacamos:

Aparecida Maria Alessio (Eco de Cima), Márcia Diegues (Culinária Artesanal, Neide Cunha (Tricô & Ponto), Telma Carvalho (Terapeuta Integrativa), Vanderléia E. Masson (Sonsultora Natura/ Avon), Ana Carolina A. Medeiros (Praiana Moda Praia), Eva Maria T. Ferreira (Melipolicultura – abelha sem ferrão), Maria Amélia (Ótica Luz), Simone (Simone Moretti Semijoias), Zilda Galetti (Culinária Artesanal) e Valderes Bilhas Vazarin (Óculos Val Vazarim.

Dentro do cronograma, que teve inicia às 9h, a organizadora do encontro Valderes Vazarin fez um agradecimento aos presentes e explicou o objetivo da ação. Valderes aproveitou a ocasião e lançou sua marca de óculos que pode ser encontrada da Ótica Luz em Votuporanga, empresa que também participa do grupo.

Na sequencia o animado Elias declamou um poema feito exclusivamente para o Espaço Eco de Cima. A apresentação teve a participação da diretora do local, Aparecida Maria Alessio, que interpretou com danças e animadas performances.

Coube a Sebastião dos Santos proferir uma prece ecumênica, seguido pela palestra de Telma Carvalho que defendeu o empoderamento feminino.

Após as apresentações foi servido um café as empreendedoras puderam trocar experiências, estabelecer parcerias e explorar novas oportunidades de negócios com vendas dos produtos. Simultaneamente foram realizados sorteios de prêmios entre os presentes.

.