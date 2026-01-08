Primeiro mutirão contra a dengue em 2026 será no bairro Pozzobon 

A ação que ocorre neste sábado (10), das 7h às 13h, terá visitas domiciliares e orientações preventivas à população.

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria da Saúde, realiza neste sábado (10.jan) o primeiro mutirão contra a Dengue de 2026, com início pelo bairro Pozzobon. A ação ocorre das 7h às 13h, com Agentes de Saúde percorrendo as áreas de abrangência do Consultório Municipal “Josephina Pirotello Pesciotto” – Dona Nina.

A iniciativa marca o início das ações intensificadas do município em 2026 no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. Durante o mutirão, os profissionais visitarão imóveis, orientarão moradores sobre práticas preventivas e atuarão na eliminação de possíveis criadouros do vetor. Outros bairros também receberão ações ao longo do ano, conforme o cronograma da Secretaria da Saúde.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, ressalta a gravidade da doença e a necessidade de atenção contínua: “A Dengue mata. Em 2025, Votuporanga registrou quatro óbitos em decorrência da doença. Esses números mostram que não se trata de um problema simples e que os cuidados precisam ser levados a sério, principalmente neste período de chuvas, que favorece a proliferação do mosquito.”

A Prefeitura alerta que, neste início de ano, os cuidados devem ser intensificados em razão do período de chuvas, que cria um ambiente ainda mais favorável para a proliferação do mosquito. A colaboração da população é essencial para evitar o aumento de casos e preservar vidas.

A Vigilância Ambiental informa que todos os agentes estarão devidamente identificados com crachá e uniforme. A orientação é para que os moradores recebam os profissionais e sigam as recomendações repassadas durante as visitas.

Prevenção

A Vigilância orienta a população a manter quintais livres de entulhos, eliminar recipientes que possam acumular água, como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas, além de limpar calhas, manter caixas d’água bem vedadas e aplicar detergente ou sabão em pó diluído nos ralos internos e externos. Também é essencial lavar com frequência os bebedouros dos animais, utilizando água, bucha e sabão.