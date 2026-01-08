Copinha 2026: CAV enfrenta o Grêmio em duelo pela liderança do Grupo 2 

O compromisso válido pela terceira rodada da primeira fase ocorre nesta quinta-feira (8), às 21h30, na Arena Plínio Marin.

O último dia de jogo em Votuporanga da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, a tradicional Copinha, será realizado nesta quinta-feira (8.jan), na Arena Plínio Marin. Às 19h15 entram em campo Falcon e Galvez. Já o Clube Atlético Votuporanguense tenta mais uma vitória e a liderança do Grupo 2 contra o Grêmio às 21h30.

O CAVinho, sob comando do treinador Marcus Vinícius Viola, estreou jogando na tarde da última sexta-feira (2), na Arena Plínio Marin, quando venceu o Galvez-AC por 2 a 1. Em seguida, pela segunda rodada, a Pantera Alvinegra enfrentou o Falcon-SE e não tomou conhecimento do esquadrão sergipano vencendo por 3 a 0.

Vale ressaltar que na segunda fase da Copinha, o CAV enfrentará um adversário do Grupo 1, sediado em Santa Fé do Sul/SP, que pode ser o Atlético-BA ou Chapecoense-SC, uma vez que o Santa Fé e o Volta Redonda-RJ se complicaram na tabela.

A realização da Copa São Paulo 2026 em Votuporanga é fruto da parceria entre o Clube Atlético Votuporanguense (CAV) e a Prefeitura. O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, explicou que o município apoia o evento com toda a estrutura necessária, além de alimentação, hospedagem e transporte para as delegações.

Nos dias de jogo, a logística de campo, a segurança, com apoio da Polícia Militar, e o atendimento com ambulância ficam sob responsabilidade do CAV, garantindo a organização e a segurança do evento.

A entrada para assistir as partidas é gratuita. Os ingressos para os jogos precisam ser reservados previamente, através do site fpf.soudaliga.com.br. Todos os torcedores devem estar cadastrados. É possível reservar ingressos para até 5 pessoas por cadastro, porém todas elas precisam estar cadastradas previamente no site e incluídas na sua lista de convidados.