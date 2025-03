Presidente do Santos vê expectativa “muito positiva” para renovar contrato com Neymar 

Vínculo com o camisa 10, válido até 30 de junho, pode ser estendido até a Copa do Mundo de 2026.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, disse acreditar ser “muito positiva” a expectativa para renovação do contrato de Neymar até a Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 santista, contratado em 31 de janeiro, tem vínculo inicialmente válido até 30 de junho.

“O balanço dos primeiros meses [com Neymar] foi muito positivo. Montamos um projeto importante de adaptação e crescimento para o Neymar dentro e fora dos gramados. Em campo, para que ele consiga evoluir e crescer tecnicamente, que é o que vem acontecendo. Fora dos gramados, estamos alcançando resultados em temos de parceiros, empresas, aumentando o nosso volume de receita”, comentou o mandatário santista em entrevista ao site InfoMoney.

“Com isso, acredito que a expectativa seja muito positiva para que possamos estender esse contrato até a Copa do Mundo do ano que vem.”

Teixeira defendeu que o retorno de Neymar ao Santos depois de 12 anos traz resultados tanto financeiros quanto indiretos: “Você consegue novos associados e novos torcedores e amplia as possibilidades do Santos em um momento de reconstrução. Até quatro meses atrás, estávamos disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Então esse é um processo de recolocação do Santos e o Neymar vem como uma cereja do bolo. Ele vem para que a gente alcance resultados financeiros imediatos e para que contratos que estão sendo celebrados com a presença do Neymar continuem vigentes mesmo se ele não estiver mais conosco.”

O presidente santista destacou que, com a volta de Neymar, o Santos reconquistou a autoestima: “Ao voltar, o Santos reconquista a autoestima e devolve alegria ao torcedor que estava amargurado, triste, aborrecido e sem tantas esperanças. É um divisor de águas que faz com que o Santos se recoloque no mercado esportivo e atraia investidores e novos torcedores.”

Ele ainda citou as reformas na infraestrutura do Santos, capitaneadas pelo pai de Neymar, como consequências benéficas da presença do craque: “Nós estamos tendo reformas, trazendo parceiros para os projetos existentes que não são do Neymar, são do Santos Futebol Clube. O time está abrindo as portas para modernização das nossas instalações, tanto na Vila Belmiro, quanto nos CTs Rei Pelé e Meninos da Vila. Fora as outras ampliações que o Santos está fazendo com vistas a estarmos acompanhando as necessidades de hoje do futebol brasileiro.”

Neymar voltou ao time do coração para recuperar a alegria no futebol e as condições físicas para estar na última Copa do Mundo da carreira, em 2026.

*Com informações do ge