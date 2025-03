Mais de 200 pessoas participam do 2º Encontro da Frente Parlamentar pelo Bem-Estar Animal na Alesp 

Deputado Carlão Pignatari (PSDB) destaca projeto de lei que cria o Fundo e o Conselho Estadual do Bem-Estar Animal.

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) recebeu, nesta quinta-feira (20.mar), o 2º Encontro da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais Domésticos, reunindo mais de 200 pessoas entre prefeitos, vereadores, protetores, tutores e ativistas de diversas regiões do estado. O evento consolidou o fortalecimento da causa animal em São Paulo e trouxe importantes avanços para as políticas públicas voltadas ao setor.

O deputado Carlão Pignatari (PSDB), líder da Frente Parlamentar, celebrou a expressiva participação e reafirmou o compromisso com o bem-estar animal. Durante sua fala, destacou a importância do Projeto de Lei 209/2025, apresentado nesta semana na Alesp, que propõe a criação do Fundo Estadual do Bem-Estar Animal e do Conselho Estadual do Bem-Estar Animal.

“Essa era uma legislação que ainda faltava e que garantirá mais políticas públicas para o bem-estar animal em nosso estado. Com a criação do fundo, teremos recursos contínuos para castração, atendimento veterinário, resgates e conscientização. Já o conselho será um espaço fundamental para o debate e a fiscalização, reunindo sociedade civil e poder público para construir soluções eficazes para a causa animal”, afirmou Carlão.

O evento contou com a participação de importantes palestrantes e lideranças da proteção animal, entre eles: Karina do Carmo – Coordenadora do Projeto “Unidos pelos Animais”, Chandelly Protetor – secretário de Bem-Estar Animal e vereador licenciado; Reinaldo Pandora – Tutor do animal Pandora, que ficou conhecido nacionalmente por seu caso de maus-tratos e resgate; Fernando Lopes (Red Dog Walker) – Especialista em comportamento animal; Luiz Scalea (Luiz Proteção Animal) – Referência na defesa dos direitos dos animais; Márcio Oliveira – Vereador licenciado e secretário de Meio Ambiente e Causa Animal e Yone Costa – Presidente da ONG SOS Caramelo, que atua na proteção e resgate de animais em situação de vulnerabilidade.

Para o deputado Carlão, o evento foi um marco na luta pelo bem-estar animal e reforçou ainda mais o trabalho realizado pela Frente Parlamentar. “A cada dia, recebemos mais apoio e mais força das lideranças municipais. Isso demonstra que a defesa dos animais é uma causa de toda a sociedade e que está avançando como uma política pública prioritária”, declarou o deputado.

Após o evento, o deputado Carlão recebeu, em seu gabinete, diversas demandas da Causa Animal, incluindo castração, microchipagem e outras políticas públicas essenciais para os municípios. O parlamentar reafirmou o compromisso de continuar buscando investimentos e melhorias para garantir mais dignidade e proteção aos animais em todo o estado.

“Saímos desse encontro com ainda mais energia para seguir avançando. Nossa luta é por um estado onde a proteção animal seja uma realidade, e vamos continuar trabalhando para isso”, concluiu Carlão Pignatari.