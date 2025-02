Motociclista morre ao cair na pista e ser atropelado por outro veículo em Birigui 

Acidente ocorreu na vicinal José Fernandes Barbieri, sob chuva forte, na tarde de segunda-feira (3). Mário dos Santos Ferreira Gomes estava com o irmão na garupa, que ficou ferido.

Um motociclista de 31 anos morreu ao perder o controle, cair na via e ser atropelado por outro veículo que seguia no sentido contrário na vicinal José Fernandes Barbieri, na tarde de segunda-feira (3.fev), em Birigui/SP.

Segundo apurado, chovia forte no momento do acidente. Mário dos Santos Ferreira Gomes foi socorrido ao pronto-socorro municipal, mas não resistiu aos ferimentos. A motorista do carro que atropelou a vítima parou para prestar socorro e não ficou ferida.

O garupa da moto, irmão da vítima, também ficou ferido. O estado de saúde é considerado estável. O corpo de Mário foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba/SP.

A vítima foi enterrada nesta terça-feira (4) no Cemitério da Consolação, em Birigui.

