Livofu e IFSP de Votuporanga renovam projeto de escolinha 

Acordo por mais dois anos foi assinado pelo presidente da Liga, o Wartão, com diretores do Instituto e prevê ainda cursos, palestras e oficinas.

A Liga Votuporanguense de Futebol (Livofu) e o IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) – Campus de Votuporanga anunciaram a assinatura de renovação do acordo que promove a realização do projeto da Escolinha de Futebol por mais dois anos. O projeto formou recentemente dezenas de alunos e também abre espaço para que as crianças e adolescentes participantes tenham acesso a cursos, oficinas, palestras e a outros projetos realizados pelo Instituto.

O acordo de renovação com os termos do projeto foi assinado pelo presidente da Liga Votuporanguense de Futebol, Walter José dos Santos, o Wartão, por Silmario Batista dos Santos, reitor do IFSP e por Carlos Eduardo Maia de Oliveira, coordenador. Wartão destaca que conta com apoio de amigos e colaboradores, como o engenheiro civil Milton César de Brito e Ricardo Teixeira Domingues, diretor-geral do IFSP de Votuporanga.

Em 2024, foram cerca de 80 crianças e adolescentes atendidos. O projeto de extensão da Escolinha tem por finalidade contribuir na formação esportiva através do ensino de fundamentos técnico-táticos tanto do futsal quanto do futebol, e na formação e desenvolvimento humano de crianças e adolescentes. São ofertadas a escolinha para crianças de 9 à adolescentes de 17 anos, devidamente autorizados pelos pais ou responsáveis, na quadra poliesportiva do IFSP, Câmpus Votuporanga.

Também há a previsão de se preparar um campo gramado pela Liga para realização das aulas da escolinha no interior do IFSP. Além da Escolinha de Futebol, as crianças e adolescentes selecionados no projeto também terão aulas de Informática Básica, palestras e oficinas nas dependências do Instituto.

O projeto é especialmente destinado para as crianças e adolescentes cujo os pais não têm condições de arcar com os custos na iniciativa privada. A iniciativa também visa colaborar com a formação cidadão e educacional integral dessas crianças e adolescentes, além de promover a socialização entre elas.

As categorias serão nas categorias mirim, de 9 a 12 anos, infantil, de 12 a 14 anos e juvenil, de 15 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social e econômica, com aulas ministradas por um professor providenciado pela Liga. As aulas terão início em fevereiro de 2025. Dúvidas e informações sobre a abertura das inscrições para as aulas de 2025 podem ser obtidas das seguintes formas: cex.vtp@ifsp.edu.br / (17) 3426-6998.

