Presidente da CBF comenta criação de Série E: “Em nenhum momento falei no meu discurso” 

Samir Xaud esteve em Santa Catarina para entregar legado da Copa de 2014.

Uma comitiva da CBF, formada pelo presidente Samir Xaud e pelos tetracampeões mundiais Branco e Bebeto, esteve na manhã da última sexta-feira em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

A visita fez parte de uma agenda que incluiu um tour pelo estádio do Barra FC — atualmente na Série D —, que receberá um amistoso da Seleção Brasileira Sub-17, visita à sede da Federação Catarinense de Futebol (FCF) e entrega do Centro de Desenvolvimento do Futebol na cidade do litoral norte catarinense.

O complexo é fruto de uma parceria entre CBF, FIFA e FCF na Copa do Mundo de 2014, como compensação para os estados que não receberam jogos do Mundial. A estrutura conta com campo de futebol, prédio principal, vestiários, sala de massagem, área médica, salas de reuniões, lanchonete e arquibancada para até 480 pessoas.

Na ocasião, o presidente atendeu aos jornalistas e respondeu a questionamentos, principalmente sobre o futebol brasileiro: “Série C e Série D são totalmente pagas pela CBF. O que nós vamos fazer é investir mais nos campeonatos. Daqui a 60 dias a CBF vai apresentar o novo calendário de 2026. […] Em nenhum momento falei no meu discurso sobre Série E. Isso foi levantado por parte da imprensa. Não vou falar sobre agora porque não posso. Mas nosso objetivo era melhorar nossos campeonatos. Temos alguns importantes que não eram valorizados e agora estão sendo vistos com outros olhos pela CBF”, disse Xaud.

Outro tema recente também foi abordado: o fair play financeiro com os clubes brasileiros: “O que a CBF quer é achar um modelo sustentável, que se encaixe na realidade do Brasil. Isso é um processo, tínhamos que dar um pontapé inicial e foi feito. A gente acredita que, depois de 90 dias, saberemos qual é o melhor caminho para seguir, se adaptando ao futebol brasileiro, e então começaremos um processo de transição. Não é rápido, mas deve avançar e sair do papel. Esperamos que, no menor tempo possível, consigamos implementar o fair play financeiro, para dar sustentabilidade ao futebol brasileiro e evitar um colapso.”

Antes de deixar a zona de entrevistas, Samir falou sobre como quer que sua gestão seja lembrada: “Quero deixar um legado com Hexa, muito trabalho, muita transparência, muita união. Sou torcedor brasileiro e fã da Seleção Brasileira. Antes de estar na CBF eu já assistia aos jogos e torcia. Tá faltando o torcedor se identificar novamente com a seleção. Temos o melhor técnico do mundo, na seleção mais campeã do mundo, e essa receita pode dar certo no ano que vem. O que depender da CBF, estamos fazendo todas as mudanças administrativas e no futebol para que a paixão retorne”, finalizou.

*Com informações do ge