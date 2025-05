Carlo Ancelotti é anunciado como novo técnico da Seleção Brasileira

Italiano estava no Real Madrid e assinou com a Seleção Brasileira; nova jornada vai começar na próxima semana

* Lucas Sanches

O italiano Carlo Ancelotti é o novo técnico da Seleção Brasileira . O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (12), por meio do site oficial. O contrato com o profissional de 65 anos é válido até a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

“Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro” afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

A estreia de Ancelotti já tem data marcada. No dia 5 de junho, o Brasil enfrenta o Equador fora de casa, pela 15ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo . Já no dia 10, a partida será contra o Paraguai, na NeoQuimica Arena, casa do Corinthians em São Paulo. A data, por sinal, marca o aniversário de 66 anos do comandante.

Ancelotti foi um jogador renomado no futebol italiano, onde defendeu Parma, Roma e Milan , com direito a títulos nacionais e continentais. Após pendurar as chuteiras, ele foi auxiliar-técnico da Itália, ainda nos anos 1990, mas nunca treinou uma seleção na carreira.

Desde 1995, o italiano atua como treinador, e ao longo desses 30 anos, se tornou o maior vencedor da Champions League , com cinco troféus (um pelo Milan e quatro pelo Real Madrid ). Além disso, Ancelotti é o único técnico que já venceu as cinco principais ligas da Europa (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França). Nesses países, ele foi campeão por Chelsea , Real Madrid, Milan, Bayern de Munique e PSG , respectivamente.