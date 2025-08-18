Homem morre ao ser esfaqueado na barriga em Birigui 

Crime ocorreu na noite deste sábado (16). Robson Cristiano Batista Costa foi socorrido e levado ao pronto-socorro, mas não resistiu.
Um homem de 36 anos morreu ao ser esfaqueado na barriga na noite deste sábado (16.ago) em Birigui/SP.
Segundo o boletim de ocorrência, Robson Cristiano Batista Costa foi encontrado pela Polícia Militar caído na rua, com o corte. A vítima foi levada para o pronto-socorro em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.
Conforme o registro policial, o local é frequentado por moradores em situação de rua. Ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada como homicídio.