Prefeitura renova e aumenta número de veículos

Nove Secretarias Municipais receberam os veículos, sendo Saúde e Educação as mais beneficiadas.

Com o objetivo de melhorar a qualidade e dar mais agilidade nos serviços ofertados, o Governo João Dado renovou e aumentou o número de veículos e máquinas da Administração Municipal.

Nove Secretarias Municipais receberam veículos novos, sendo Saúde e Educação as mais beneficiadas. No primeiro ano da gestão, a Secretaria da Saúde possuía 54 veículos e, hoje, a pasta conta com 73. A Secretaria da Educação partiu de 38 para 45 veículos.

O Prefeito João Dado afirmou que é um dia importante para o Município. “Nós estamos fazendo o que tem que ser feito e o Município está produzindo resultados, dando o transporte adequado a todos”.

O Vice-prefeito, Renato Martins, destacou que o processo é importante para reduzir custos de manutenção de veículos. “Além disso, vamos conseguir agilizar diversas obras com as máquinas que foram compradas”.

Dentre o total, de acordo com dados da Divisão de Administração da Frota, da Secretaria Municipal de Administração, foram adquiridos 40 veículos de julho de 2018 a agosto deste ano.

Neste ano, a Secretaria Municipal da Saúde recebeu ambulâncias adaptadas para pessoas com deficiência, micro-ônibus e minibus para transporte de pacientes, além de 10 veículos para as Unidades de Saúde, que auxiliarão nos atendimentos domiciliares pelo Programa de Saúde da Família. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi beneficiado com um furgão adaptado para atendimento de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Móvel.

A Secretaria Municipal de Obras recebeu uma retroescavadeira, escavadeira, mini-retroescavadeira, caminhão, trator cortador de grama e tanque estacionário para emulsão asfáltica. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança recebeu dois veículos que atuarão como viatura para o trabalho dos agentes de trânsito. A Secretaria Municipal de Assistência Social recebeu três veículos, dois para a pasta e outro destinado ao Lar São Vicente de Paulo. Além destes veículos e máquinas, a Prefeitura também comprou uma Unidade de Resgate para o Corpo de Bombeiros de Votuporanga.