Oficina Comunitária discutirá sobre “Deficientes” nesta terça-feira

A reunião será na APAE de Votuporanga, localizada na rua Tietê, número 4860, bairro Parque São Pedro

As Oficinas Comunitárias do Plano Diretor Participativo estão na fase de encontros temáticos. Nesta terça-feira (27/08), das 18h30 às 21h30, será promovida uma reunião com o tema “Deficientes”, na APAE de Votuporanga, localizada na rua Tietê, número 4860, bairro Parque São Pedro.

Ainda serão realizados três encontros, garantindo que moradores de todas regiões de Votuporanga possam participar. Depois da reunião com o tema “Deficientes”, os próximos encontros temáticos serão com os assuntos: “Idosos”, na quarta-feira (28/8), a partir das 13h30, no Centro de Convivência do Idoso “Francisco Pignatari”, e “Mulheres, Negros e LGBTI’S”, que será no CEM “Prof. Faustino Pedroso”, na quinta-feira (29/8), a partir das 18h30.

Até o momento, a Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura de Votuporanga já promoveu 10 oficinas comunitárias.As demais reuniões podem ser conferidas no cronograma abaixo.

Participação Social

Esta etapa do processo de Revisão do Plano Diretor Participativo tem como intuito conhecer e interpretar a realidade local, por meio dos registros de memória, da cultura e da vivência de diferentes segmentos da sociedade.

Com mais informações sobre a situação atual do município, pode-se iniciar a elaboração e discussão das possíveis alternativas e propostas para solução dos problemas e potencialidades detectados e, assim, subsidiar a construção dos eixos estratégicos de desenvolvimento do Município, observando os aspectos social, econômico e ambiental existentes.

Cronograma: