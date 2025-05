Prefeitura realiza novo chamamento de aprovados em concurso público 

Vagas preenchidas são para as áreas de Educação, Administração e Assistência Social.

Na última sexta-feira (9.mai), a Prefeitura de Votuporanga publicou, em edição extra do Diário Oficial Eletrônico, editais de convocações de novos servidores aprovados em concursos públicos para atuarem nas áreas de Educação, Administração e Assistência Social.

As convocações são referentes aos editais 1/2024, de Professores de Educação Básica I; 3/2024, de Técnico do Executivo XIV (Administração Geral III), Técnico em Educação X (Desenvolvimento Infantil II), Técnico em Educação VI Cursos Livres, nas áreas de Expressão Corporal – Dança, Artes Musicais, Expressão Corporal – Capoeira e Informática; 4/2023, de Técnico do Executivo XIV (Administração Geral III) e Técnico do Executivo VIII (Administração Geral I); 2/2022, de Educador Infantil.

As relações de convocados podem ser acessadas através do link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NjQ5NTc5

Os candidatos deverão comparecer na Secretaria Municipal da Administração (Divisão de Folha de Pagamento), no Paço Municipal, para apresentação de documentos no dia 15 deste mês, a partir das 8h30, a depender do cargo.

A relação completa de documentos está disponível no site da Prefeitura: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/servicos/1006/concursos/ e as datas para efetivas nomeações serão determinadas pela Administração Municipal, que fica na Rua Pará, nº 3.227, Patrimônio Novo. O telefone para mais informações é o (17) 3405-9708.