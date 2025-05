Palmeiras amplia invencibilidade de quase dois anos e passa São Paulo no histórico do Choque-Rei 

Nas suas contas, Verdão agora 121 vitórias contra 120 do adversário e segue invicto desde que Luis Zubeldía assumiu o comando da equipe. Ao todo, são oito clássicos sem derrota.

O Palmeiras ampliou para oito a sequência de jogos sem derrotas para o São Paulo após a vitória por 1 a 0 de domingo, na Arena Barueri. Com isso, o time assumiu a liderança nas suas contas do retrospecto do Choque-Rei.

São 121 vitórias alviverdes, 120 empates e 120 vitórias do São Paulo, de acordo com o retrospecto do Verdão. Nas contas do Tricolor, o Palmeiras já tinha vantagem: 119 vitórias, 116 empates e 116 vitórias do clube do Morumbis.

A diferença entre os números dos dois clubes está nos critérios usados por ambos. O Verdão, por exemplo, considera as partidas disputadas no Torneio Início.

A última derrota do Palmeiras para o São Paulo foi em 13 de julho de 2023, há quase dois anos. Desde então, são quatro vitórias e quatro empates.

Levando em consideração só o período em que Luis Zubeldía assumiu o São Paulo, são três vitórias alviverdes, além de dois empates. Neste intervalo, o time conseguiu vazar a meta de Weverton apenas em uma ocasião.

A vitória no Choque-Rei fez o Palmeiras se manter na liderança do Brasileirão após oito jogos. O time 19 pontos, com dois de vantagem para Flamengo e Bragantino.

*Com informações do ge