Prefeitura realiza Dia da Alimentação Saudável nas escolas municipais 

A intenção é fazer com que as crianças experimentem novas frutas e passem a ter hábitos mais saudáveis.

Nesta quarta-feira (23.out), todas as escolas municipais de Votuporanga realizaram o Dia da Alimentação Saudável, o cardápio foi uma atração a parte. As cozinheiras aproveitaram o dia especial para soltarem ainda mais a criatividade e imaginação, no intuito de chamar a atenção das crianças para experimentar novos sabores.

No refeitório da escola, foi montado uma mesa com decoração comestível. Melancia com formato de churrasqueira com espetinhos de frutas variadas, hambúrguer feito de maçã com recheio de frutas, palitinho de maçã imitando batata frita, aves de banana, flores feitas com goiaba, abacaxi com carinha de morangos, bananas de “pijamas”, enfim, o dia foi especial para conquistar os olhares e o paladar das crianças.

Embora nesta data o dia tenha sido voltado para Alimentação Saudável, vale ressaltar que, diariamente, os alunos do munícipio contam com cinco refeições com cardápio elaborado por equipe de nutricionistas da Secretaria Municipal da Educação. “A intenção é sempre oferecermos alimentos mais saudáveis e diversificar a oferta de frutas e legumes. Durante a semana, as professoras trabalharam o tema com as crianças de forma pedagógica. Ações como esta incentivam ainda mais o consumo, tanto é que nos últimos três anos percebemos um aumento no consumo de frutas nas nossas escolas” explicou a nutricionista, Juliana Ricci.

O cardápio equilibrado também segue determinações do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) de forma a preservar a saúde dos estudantes. “A Secretaria tem buscado diversas alternativas para que todas as crianças se alimentem bem. Muitas, infelizmente, não possuem hábitos saudáveis, mas seguimos com a oferta de uma alimentação mais adequada conforme orientações da nossa equipe nutricional”, explicou a secretária da Educação em exercício, Elizabete Moraes.

Atualmente, a Secretaria Municipal da Educação de Votuporanga é responsável por oferecer alimentação nas 31 escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental e também nas escolas estaduais, IFSP (Instituto Federal de São Paulo) e ETEC (Escola Técnica Estadual).

