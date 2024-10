Egressa da Unifev é nomeada docente na UFLA

Elaine Cecília Gatto estudou na Unifev nos anos de 2002 a 2007 e se formou em Engenharia de Computação.

A egressa do curso de Engenharia de Computação da Unifev, Elaine Cecília Gatto, foi aprovada em concurso público da Universidade Federal de Lavras (UFLA) no câmpus da cidade de Lavras, em Minas Gerais. Ela foi nomeada para o cargo de Professor Adjunto A Nível 1, da Carreira de Magistério Superior, do Quadro Permanente da UFLA, em regime de Dedicação Exclusiva.

Elaine, formada em 2007 pela Unifev, ampliou seus conhecimentos acadêmicos por meio de um mestrado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), no câmpus de São Carlos, realizado entre 2008 e 2010. Posteriormente, ela completou o doutorado na mesma Instituição, de 2019 a 2023. A nomeação de Elaine Cecília Gatto reflete sua trajetória acadêmica sólida e seu comprometimento com a educação na área de Engenharia de Computação. O coordenador do Núcleo de Egressos da Unifev, Prof. Esp. Rafael Gregui, comentou: “A conquista da Elaine é motivo de grande orgulho para o Centro Universitário de Votuporanga. Sua dedicação e sucesso demonstram o potencial de nossos alunos e a qualidade do ensino que oferecemos.” “A Unifev reconhece a importância da formação contínua e parabeniza a egressa por suas conquistas, que servem de inspiração para os alunos atuais”, destacou o reitor da Instituição, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3