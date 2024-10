Copa do Brasil: com CAV e ainda sem Corinthians; veja clubes garantidos para 2025 

G-8 do Campeonato Brasileiro e copas estaduais irão definir últimas vagas na edição da próxima temporada.

Das 92 equipes que irão disputar a Copa do Brasil de 2025, 76 clubes garantiram sua vaga na competição, entre elas, Flamengo, Palmeiras, Vasco e Atlético-MG. Corinthians, campeão no passado e semifinalista do torneio nos últimos três anos, ainda não possui participação confirmada até o momento. As últimas vagas serão preenchidas com os times do G-8 do Campeonato Brasileiro 2024 e com o campeão da Série B do Brasileiro e de copas estaduais.

Confira a lista de equipes que estão garantidas na edição da competição na próxima temporada; confira os representantes de cada região e seus respectivos estados:

Norte

Acre : Independência-AC e Humaitá ;

Amapá : Oratório e Trem;

Amazonas: Amazonas e Manaus ;

Pará : São Francisco-PA, Remo , Paysandu e Tuna Luso;

Rondônia : Barcelona -RO e Porto Velho;

Roraima : São Raimundo-RR e GAS;

Tocantins : União-TO e Tocantinópolis .

Nordeste

Alagoas : CRB , ASA e CSA ;

Bahia : Bahia, Vitória e Barcelona de Ilhéus;

Ceará : Ceará, Maracanã, Fortaleza e (campeão Taça Fares Lopes);

Maranhão : Sampaio Corrêa e Maranhão;

Paraíba : Botafogo-PB e Sousa;

Pernambuco : Sport , Retrô e Náutico ;

Piauí : Altos e Parnahyba;

Rio Grande do Norte: América-RN e Santa Cruz-RN;

Sergipe : Confiança e Sergipe.

Centro-Oeste

Distrito Federal : Capital-DF e Ceilândia;

Goiás : Atlético-GO, Vila Nova e Aparecidense;

Mato Grosso : União Rondonópolis, Cuiabá e (campeão da Copa FMT);

Mato Grosso do Sul: Dourados e Operário-MS.

Sudeste

Espírito Santo: Rio Branco-ES e Rio Branco VN;

Minas Gerais: Tombense, América-MG, Cruzeiro, Atlético-MG e Athletic Club;

Rio de Janeiro: Flamengo, Fluminense, Nova Iguaçu, Vasco, Botafogo e (campeão da Copa Rio);

São Paulo : Palmeiras, Santos, Bragantino, Novorizontino, São Paulo e Clube Atlético Votuporanguense.

Sul

Paraná : Athletico-PR , Coritiba , Maringá, Operário-PR e FC Cascavel ;

Rio Grande do Sul : Caxias , Internacional , Juventude , Grêmio e (campeão da Copa FGF);

Santa Catarina: Brusque , Criciúma e (campeão da Copa Santa Catarina).

O Estado do Maranhão pode perder a terceira vaga na Copa do Brasil para o Rio Grande do Norte ou para o Estado do Amazonas, por causa do Ranking Nacional de Federações. Com isso, ABC ou Manauara, respectivamente, iriam assumir a posição.

Campeões da Copa do Nordeste e da Copa Verde, Fortaleza e Paysandu, respectivamente, possuem vaga direta nas oitavas de final da competição.

Por que o Corinthians pode ficar de fora?

Semifinalista nos últimos três anos, o Corinthians corre risco de ficar de fora do torneio em 2025. A Federação Paulista tem direito a seis vagas na Copa do Brasil, sendo cinco delas preenchidas de acordo com a classificação no Campeonato Paulista.

Os quatro semifinalistas garantem automaticamente uma vaga no torneio, enquanto o time de melhor campanha que for eliminado nas quartas de final fica com a quinta vaga. O Timão, porém, foi eliminado na primeira fase em 2024.

Na edição deste ano, Atlético-MG e Flamengo irão disputar a grande final da competição. Na semifinal, o Galo passou pelo Vasco, e o Rubro-Negro eliminou o Corinthians.

As finais estão marcadas para ocorrer nos dias 3 e 10 de novembro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou horários e locais da decisão. O sorteio dos mandos de campo está agendado para o dia 24 de outubro, às 15h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Os jogos serão em ida e volta, com decisão nos pênaltis em caso de empate na soma dos placares dos dois jogos. Os gols marcados fora de casa não serão usados como critério de desempate. A classificação para decisão garante uma cota mínima de R$ 31,5 milhões, em caso de vice-campeonato. O campeão leva R$ 73,5 milhões.

*Com informações do ge

