Prefeitura oferece curso de Camareira (o) em Meios de Hospedagem

Inscrições presenciais no Parque da Cultura, de 4 a 21 de junho.

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), abre vagas para o curso de Camareira (o) em Meios de Hospedagem. As inscrições devem ser feitas de 4 a 21 de junho, presencialmente no Parque da Cultura, localizado na Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, Jardim Alvorada, das 8h às 16h.

No ato da matrícula é necessário que os interessados apresentem RG e CPF. Serão disponibilizadas 25 vagas para pessoas a partir de 18 anos e que tenham concluído o Ensino Fundamental II. As aulas serão realizadas no Parque da Cultura, previstas para ocorrer de segunda a quinta-feira, de 22 de julho a 16 de outubro.

Durante a capacitação, os interessados aprenderão sobre os processos de limpeza, higienização e arrumação dentro de um meio de hospedagem para a chegada e permanência de hóspedes, com os seguintes módulos: Organizar os processos de trabalho em meios de hospedagem; Limpar, higienizar e arrumar unidades habitacionais dentro da hospedagem; Verificar recomendações e prioridades, conforme indicado nos documentos da governança; Organizar o carrinho de serviço e abastecer o ponto de apoio com utensílios, equipamentos, produtos de limpeza e itens de reposição; Fundamentos do turismo e hospitalidade: conceitos, abrangência da hospitalidade, diversidade cultural, relações com o outro e o bem-receber; Meios de hospedagem: tipologia de empreendimentos hoteleiros, tipos e categoria de unidades habitacionais e organograma; Realizar vistoria de check-out e informar divergências à recepção.

Para mais informações o telefone para contato é o (17) 3405-9670.