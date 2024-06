Desfalques e sequência inédita: por que o Santos pode viver semana mais turbulenta da temporada 

Peixe perde dois jogos seguidos pela primeira vez em 2024 e pode até sair do G-4 da Série B em caso de tropeço na sexta-feira, contra o Novorizontino.

Pela primeira vez desde o início desta temporada, o Santos perdeu duas partidas seguidas. A queda para a terceira colocação na Série B, e os maus resultados combinados à lista de desfalques importantes (Guilherme, Pedrinho, João Paulo e Julio Furch) colocam o clube da Vila Belmiro em uma situação delicada.

O próximo compromisso na Segundona é contra o Novorizontino, fora de casa, na sexta-feira. No começo do ano, em confronto pela fase de grupos do Campeonato Paulista, o time do interior não tomou conhecimento do Peixe e, na Vila Belmiro, colocou a equipe de Fábio Carille na roda e venceu por 2 a 1.

O momento é de preocupação. Afinal, os jogadores machucados não voltarão ao time até a próxima rodada, e a própria delegação não retornará à Baixada Santista até o próximo fim de semana. Atletas e comissão técnica permanecerão em Londrina e passarão um dia em Catanduva antes de jogar em Novo Horizonte.

Soma-se a isso o fato de que o garoto JP Chermont, lateral titular pela direita, está convocado para um período de treinamentos com a seleção brasileira sub-20 e viajou ao Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira. Diante do Novorizontino, ele será mais um desfalque.

O Peixe estacionou com 15 pontos na tabela, perdeu a liderança e foi ultrapassado por Goiás e Avaí. Na próxima rodada, pode até deixar o grupo dos quatro primeiros colocados em caso de novo tropeço fora de casa.

A semana começou complicada, piorou com a derrota para o Botafogo-SP e pode ser encerrada com um clima de instabilidade. O cenário que se desenhava controlado pode, em menos de 15 dias, entrar em turbulência.

