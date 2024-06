“Não dê esmolas, dê oportunidade” tem votação adiada na Câmara 

Projeto que visa instituir campanha socioeducativa para a população votuporanguense não doar esmolas a pessoas em situação de rua, gerou discussão e teve votação adiada por até duas sessões.

O projeto de lei denominado “Não dê esmolas, dê oportunidade” pautado para a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (3.jun), de autoria dos vereadores Emerson Pereira (PSD) e Sueli Friósi (PP), que visava criação de uma campanha socioeducativa para a população não doar esmolas, acabou adiada por até 14 dias.

O projeto que surgiu na esteira do aumento vertiginoso de pessoas em situação de rua nas principais vias e praças de Votuporanga, estampando as páginas de notícias com casos de violência, uso de drogas ilegais, vandalismo e depredação do patrimônio público, acabou gerando uma discussão acalorada entre os parlamentares.

Diante da falta de acordo sobre o tema, o vereador Serginho da Farmácia (PP) surgiu como uma voz ponderadora, alegando que o ato de doar [dar esmolas, ajudar] vem do coração e não deve ser controlado ou sofrer influência de terceiros, tampouco do poder público; e assim, o parlamentar fez o pedido de vista, alegando que é possível realizar alterações, como por exemplo, no nome, ou seja, medidas que tornem a iniciativa ‘menos agressiva’.

Os autores defenderam a iniciativa e salientaram que o projeto não se trata de uma proibição de dar esmolas, mas sim de educar a população a não estimular a prática da mendicância em Votuporanga. Ressaltando que a mesma iniciativa já foi adotada em outros municípios brasileiros.

Emerson Pereira e Sueli Friósi ainda tentaram uma última cartada de convencimento aos vereadores mostrando no telão da Câmara um vídeo com testemunhos de comerciantes e empresários, principalmente da área central, que relataram o drama vivenciado no dia a dia.

No entanto, venceu o tom moderador de Serginho da Farmácia e o pedido de vista foi aprovado por unanimidade.

Ao fim da sessão, a reportagem do Diário, Emerson Pereira reiterou a defesa do projeto e a necessidade da aprovação da iniciativa: “Precisamos aprovar esse projeto e trabalhar pela conscientização da sociedade, trabalhar para o resgate da dignidade dessas pessoas que estão em vulnerabilidade e precisam ser resgatadas e reinseridas na comunidade, de cabeça erguida. A intenção da campanha é justamente não estimular a prática da mendicância em Votuporanga.”