Prefeitura oferece aulas gratuitas noturnas de zumba no Ginásio Mário Covas a partir de segunda-feira

Encontros acontecerão às segundas e quintas-feiras, das 18h30 às 19h30; objetivo é proporcionar oportunidade para os moradores se exercitarem.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, amplia as opções de atividades esportivas gratuitas para a população. A partir desta segunda-feira (31.mar), o Ginásio de Esportes “Mário Covas” passa a oferecer aulas de zumba com a professora Gigela Oliveira. O ginásio fica na Rua Sebastião de Lima Braga, n.º 3010, no bairro Pozzobon.

As aulas acontecerão todas as segundas e quintas-feiras, das 18h30 às 19h30, proporcionando aos moradores, da zona norte e região, se exercitarem de forma dinâmica e divertida.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, ressalta que há tempos a população pedia por esse estilo de dança à noite, possibilitando uma maior participação de todos.

“Além disso, reforçamos o compromisso em incentivar hábitos saudáveis e promover o bem-estar da população. Nosso objetivo é ampliar o acesso ao esporte, proporcionando atividades que estimulem a qualidade de vida e a integração social. As aulas de zumba são mais uma oportunidade para que a comunidade pratique exercícios de forma leve, divertida e acessível a todos”, destacou.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/Deqmq7p7j49FUBG3NJpLPQ