Menor é apreendido com notas falsas enviadas pelos Correios em Penápolis 

Um adolescente de 15 anos foi apreendido nesta quinta-feira (27.mar), em Penápolis/SP, após receber um pacote pelos Correios com cinco notas falsas de R$ 100.

De acordo com as investigações preliminares desenvolvidas pela Polícia Federal, o menor comprou o dinheiro falso por meio de um grupo em um aplicativo de mensagens de localização no Rio de Janeiro/RJ.

O responsável pela comercialização também vendia contas bancárias “laranjas” e ensinava técnicas para melhorar o aspecto das cédulas e facilitar a circulação delas no mercado, de acordo com a polícia.

Após ser localizado pela PF de Araçatuba/SP, o menor foi encaminhado à delegacia e vai responder por ato infracional pela prática de compra de moeda falsa. O celular do adolescente foi apreendido. Os policiais federais seguem com as investigações.

*Com informações do g1

