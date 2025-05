Prefeitura lança “Consultório na Rua” para levar atendimento integral à população mais vulnerável 

Programa rompe barreiras do modelo tradicional de saúde e oferece cuidado humanizado, itinerante e intersetorial à população em situação de rua e moradores de bairros rurais e áreas mais afastadas.

O prefeito Jorge Seba acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, juntamente com a Secretária de Saúde Ivonete Félix e o Secretário de Direitos Humanos Nilton Santiago, acompanharam o início dos atendimentos do “Consultório na Rua”, um programa voltado à promoção da saúde e dignidade das pessoas em situação vulnerável. O programa teve início na manhã desta segunda-feira (5.mai), na Concha Acústica.

Diferente do modelo tradicional de atendimento em unidades fixas, o “Consultório na Rua” rompe barreiras físicas e sociais, desenvolvendo uma dinâmica de trabalho voltada à busca ativa da população nos mais diversos locais da cidade, incluindo zonas rurais e bairros mais vulneráveis e pessoas em situação de rua.

A equipe é formada por quatro profissionais: um enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social e psicólogo. Eles oferecem escuta qualificada, cadastramento, consultas, acompanhamento integral em saúde da mulher, da população LGBT, crianças, adolescentes e idosos.

Entre os serviços oferecidos estão os testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites; busca ativa de sintomas respiratórios de Tuberculose; curativos, medicações, vacinação e, em casos mais específicos, o paciente recebe encaminhamento para médico especialista, exames e outros serviços no Consultório Municipal “Daniele Cristine Lamana”, unidade referência para o Consultório na Rua.

O itinerário da equipe será construído com base nas demandas identificadas em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos conforme a necessidade. Nesta semana, o ônibus ficará na Concha Acústica e também na Praça São Bento.

Ivonete Félix, secretária da Saúde, comentou sobre o atendimento do Consultório. “O programa reforça a responsabilidade pelo cuidado da população em situação de vulnerabilidade, garantindo a universalidade e a equidade no acesso à saúde. Com este projeto, que é mais um sonho realizado, vamos promover a saúde, ao invés de tratar as doenças.”

O prefeito Jorge Seba finalizou falando sobre a importância da ação. “O Consultório na Rua é uma estratégia essencial para garantir o direito à saúde da população que muitas vezes enfrenta barreiras para acessar os serviços convencionais. A proposta é acolher com dignidade, escutar com atenção e oferecer cuidado integral, respeitando a história de vida de cada um. Esse trabalho é mais é um compromisso com a inclusão social e com a equidade no acesso aos direitos básicos.”

Na ocasião, também estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal, Daniel David, acompanhado dos vereadores Ricardo Bozo e Débora Romani; e, representando o deputado Carlão Pignatari, Osvaldo de Carvalho.