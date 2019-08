Prefeitura instala sistema de captação de água de chuva na Estrada do CPVA

De acordo com o Prefeito João Dado, a obra é um complemento das ações da Prefeitura que visam a efetiva proteção da vida animal em Votuporanga.

A obra de instalação de galerias de águas pluviais na Estrada Municipal VTG 342, que dá acesso ao Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA), estão em fase final de conclusão. No total, estão sendo instalados 179 metros de tubos de concreto, além de três caixas coletoras e um dispositivo de lançamento. O valor aproximado de investimento nas galerias é de R$ 50 mil e o serviço está sendo executado com mão de obra própria.

De acordo com o Prefeito João Dado, a obra é um complemento das ações da Prefeitura que visam a efetiva proteção da vida animal em Votuporanga, atendendo a Lei Complementar Municipal 345/2017. “Nós estamos em busca de atender ao Programa de Proteção da Vida Animal criado nesta gestão. Com isso, vamos também, em breve, receber, naquela localização, o Hospital Veterinário Público, que será o primeiro a ser construído pela Secretaria de Estado de Saúde”.

Casa do Zelador

No início deste mês, o Prefeito João Dado assinou a ordem de serviço da obra da casa do zelador no Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA), junto ao Recanto dos Focinhos. A construção conta com investimento de R$ 73.584,65,30 de recursos próprios e está sendo executada pela empresa Engeoesp Engenharia e Planejamento Eireli – Me.

De acordo com o engenheiro responsável pela obra, Gustavo Amaral, o serviço no local está na fase de fundações.

CPVA e Recanto dos Focinhos

Localizado às margens da Estrada Municipal VTG 342, próxima ao Centro de Zoonoses, no 6º Distrito Empresarial, a área total do terreno conta com 28.750 m², destes, 1.642 m² serão utilizados para o Recanto dos Focinhos, um abrigo de passagem que terá capacidade para abrigar 250 animais, sendo 200 cães, considerando o peso médio equivalente de 10 a 20 quilos, e 50 gatos adultos, podendo ocorrer eventuais ampliações mediante necessidades. No local, os animais serão acompanhados por médico veterinário, receberão vacinas e vermífugos e também poderão passar pela castração e reabilitação para posterior adoção.

De acordo com dados do projeto arquitetônico, o abrigo tem 590 m² de área coberta com piso de concreto polido; 110 m² de área coberta que inclui sala veterinária, recepção, depósito de material de limpeza, dois sanitários e sala de ração; além de 942 m² de áreas de baias descobertas com arborização para livre circulação.

O local já recebeu R$ 1,3 milhão de investimento, entre a aquisição do terreno, a construção do Recanto dos Focinhos que abrigará os animais, reforma e ampliação em infraestrutura da Estrada, galerias de águas pluviais, esgoto, guias e sarjetas.