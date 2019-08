Jiu Jitsu de Votuporanga traz medalhas de Mirassol

Dos dez atletas de Votuporanga, sete voltaram com medalhas da Copa Max Muscle de Jiu Jitsu, em Mirassol.

O Ginásio de Esporte Giocondo Zacaner de Mirassol sediou a Copa Max Muscle de Jiu Jitsu no último domingo (18), e o time de Votuporanga chegou com dez atletas e saiu com sete medalhas.

Ao todo 400 atletas de todo o Estado de São Paulo e alguns do Mato Grosso do Sul participaram nas mais de 100 categorias em disputa, desde crianças iniciantes até adultos e faixas preta. A Max Muscle também contará com a presença de Campeões Mundiais, Sul Americanos, Brasileiros, Panamericanos, Paulistas e Paranaenses.

Os medalhistas de Votuporanga foram:

Elielton Renato Pires – 2° colocado faixa branca ad até 75kg

Maurício Barberan – 1° colocado categoria faixa azul ad acima de 95kg e 2º colocado na categoria absoluto faixa azul

Luan Henrique – 2° colocado categoria faixa azul ad acima de 95kg e 2° colocado na categoria nogi

Tiago Aparecido Rodrigues – 3 ° colocado categoria nogi faixa azul e 1° colocado categoria faixa azul master acima de 95kg

Robson Pontes Nascimento – 3° colocado faixa preta master até 90kg