Iluminação da Rua Amazonas começa a ser substituída por lâmpadas de LED

Com as novas luminárias, a via ficará mais iluminada, garantindo mais segurança da população, e redução de aproximadamente 70% do consumo de energia elétrica

Quem passa pela Rua Amazonas, a partir do cruzamento com a Rua Itacolomi, desde a noite do último domingo (18/8) já pode perceber a diferença na qualidade da iluminação. A Prefeitura de Votuporanga solicitou a substituição das luminárias tradicionais por lâmpadas de LED para a empresa responsável pela iluminação pública, CSC Construtora Siqueira Cardoso Ltda, que começou o trabalho na manhã de domingo.

Com as novas luminárias, a Rua Amazonas ficará mais iluminada, garantindo mais segurança da população, e, consequentemente, redução de aproximadamente 70% do consumo de energia elétrica, além de ser melhor para o meio ambiente, já que sua vida útil é cerca de três vezes maior que a tradicional, gerando menos lixo.

O Prefeito João Dado afirmou que “com a nova iluminação, todos ganharão. A nossa população terá mais segurança, porque a via não ficará escura como era antes, o Município também ganhará com a redução do consumo de energia elétrica, e vamos garantir o consumo sustentável e responsável em Votuporanga”.

Entrega da Revitalização da Rua Amazonas

No dia 6 de setembro, às 19h, a Prefeitura de Votuporanga fará a entrega da Revitalização da Rua Amazonas, nos trechos entre a Rua Ceará e a Paraíba, e também da Rua Santa Catarina, entre a Amazonas e Pernambuco. No mesmo dia, a Prefeitura também fará a entrega oficial do novo sistema de iluminação da principal rua comercial da cidade.

A revitalização incluiu ampliação das calçadas em um metro no lado esquerdo e meio metro no direito, a substituição da fiação aérea por subterrânea, plantio de palmeiras-de-saia (Washingtonia filifera) e instalação de bancos, lixeiras e floreiras.

Ao todo, o investimento é de cerca de R$ 950 mil, com aproximadamente R$ 830 mil de recursos do Ministério do Turismo, oriundos de emenda do então deputado federal e atual Prefeito João Dado e o restante como contrapartida da Prefeitura.