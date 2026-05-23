Prefeitura e Sest Senat abrem 53 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional

Capacitações nas áreas de tecnologia, comunicação e operação de máquinas estão com inscrições abertas em Votuporanga.

Quem busca qualificação profissional e mais oportunidades no mercado de trabalho pode se inscrever em quatro cursos gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o SEST SENAT. Ao todo, são 53 vagas disponíveis para capacitações voltadas às áreas de tecnologia, comunicação e operação de máquinas.

Os cursos oferecidos são: Análise de Dados com Power B.I., Operador de Pá Carregadeira, Fundamentos da Inteligência Artificial e Oratória na Prática. As formações reúnem conteúdos alinhados às demandas atuais do mercado, contribuindo para o desenvolvimento de jovens e adultos que desejam ampliar competências e aumentar as chances de inserção profissional.

Os interessados devem possuir ensino fundamental incompleto e idade mínima de 14 anos, conforme os requisitos específicos de cada curso. As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Sest Senat, localizado na Rua Copacabana, nº 4.722, bairro Santa Felícia.

O atendimento é realizado de segunda a quinta-feira, das 7h às 19h; às sextas-feiras, das 7h às 18h; e aos sábados, das 7h às 12h. Para a inscrição, é necessário apresentar RG e CPF. As aulas também serão ministradas na unidade.

Confira os cursos disponíveis:

Análise de Dados com Power B.I.

O curso oferece 15 vagas e é destinado a interessados com idade mínima de 16 anos. As aulas estão previstas para o período de 9 a 25 de julho, das 18h30 às 21h50. A capacitação abordará ferramentas de análise de dados e criação de relatórios inteligentes, competências cada vez mais valorizadas pelas empresas.

Operador de Pá Carregadeira

Com 8 vagas disponíveis, o curso é voltado para maiores de 18 anos. As aulas serão realizadas nos dias 13, 14, 20 e 21 de junho, das 8h às 17h30. A formação prepara profissionais para atuação na operação segura e eficiente de máquinas pesadas, ampliando oportunidades nos setores da construção civil e infraestrutura.

Fundamentos da Inteligência Artificial

A capacitação disponibiliza 15 vagas para participantes a partir de 14 anos. As aulas serão realizadas nos dias 25 e 30 de junho, além de 2 e 3 de julho, das 18h30 às 21h50. O curso apresenta conceitos básicos e aplicações práticas da inteligência artificial, tecnologia que vem transformando diferentes áreas profissionais.

Oratória na Prática

Também com 15 vagas disponíveis, o curso é destinado a interessados com idade mínima de 14 anos. As aulas serão realizadas entre os dias 8 e 11 de junho, das 18h30 às 21h50. A formação tem como objetivo desenvolver técnicas de comunicação, expressão verbal e postura em apresentações e ambientes profissionais.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 0800 700 9393, do Sest Senat, ou pelo (17) 3406-1488, ramal 208, do CTMO.