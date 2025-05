Prefeitura e Senai oferecem capacitação gratuita para Operador de Microcomputador

Serão ofertadas 16 vagas, interessados tem até o dia 26 de maio para realizar sua inscrição pelo site www.sp.senai.br/votuporanga

Conquistar um emprego fica muito mais fácil quando se tem qualificação. E para dar aquela força, o Centro de Treinamento de Mão de Obra da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Senai, está com 16 vagas abertas para o curso Operador de Microcomputador, totalmente gratuitos.

O aluno deverá ter, no mínimo, 14 anos e Ensino Fundamental Completo. Interessados devem realizar a inscrição diretamente pelo site www.sp.senai.br/votuporanga.

O que você irá aprender

O curso de qualificação profissional Operador de Microcomputador tem por objetivo desenvolver competências relacionadas a instalação e configuração de aplicativos, detecção de falhas de hardware e do sistema operacional, assegurando o funcionamento do sistema. Utiliza os principais recursos do Word, Excel, PowerPoint e de navegação na internet.

O início das aulas está previsto para o dia 9 de junho e serão administradas no CTMO, que fica na Rua Barão do Rio Branco, 4497.

Mais informações no Senai (17) 3426-8210 e CTMO (17) 3406-1488 ramal 29.