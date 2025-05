Motociclista fica ferido após acidente em pontilhão de acesso à Auriflama 

Jovem perdeu o controle da motocicleta ao se assustar com aproximação de ônibus na SP-310, sofrendo ferimentos graves.

Um motociclista ficou gravemente ferido após perder o controle da direção e colidir contra a proteção lateral do pontilhão de acesso à cidade de Auriflama/SP pela Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310), na tarde desta segunda-feira (12.mai).

Segundo apurado, o jovem teria se assustado com a aproximação de um ônibus que trafegava ao lado e acabou perdendo o controle da motocicleta, batendo violentamente contra o guard rail, estrutura metálica da pista.

A vítima foi socorrida por equipes de emergência e levada inicialmente ao pronto-socorro da cidade.

De acordo com o boletim médico, ele apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, com uma ferida de aproximadamente 20 cm na região da cabeça, além de hematomas no abdômen, abdômen rígido e queda na saturação de oxigênio devido a complicações pulmonares. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

A ocorrência foi registrada pelas autoridades locais que apuram as circunstâncias do acidente.