Prefeitura divulga programação do Natal Luz e Esperança 2024

As atividades iniciaram nesta quarta-feira (4/12), e seguem até o dia 22 de dezembro.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, iniciará, na próxima semana, às comemorações alusivas ao período mais festivo do ano com a edição do Natal Luz e Esperança 2024. Será um show de luzes, decoração, dança, muita música, alegria e clima de fraternidade.

As atividades iniciaram nesta quarta-feira (4/12), e seguem até o dia 22 de dezembro. A programação pode ser conferida nas redes sociais da Prefeitura de Votuporanga pelo @prefvotuporanga e também pelo @culturaeturismovotuporanga. “Será mais uma edição repleta de cultura e alegria, tudo preparado com muito carinho para nossas famílias. O Natal é uma das épocas mais esperadas do ano. Fica aqui o convite para que todos prestigiem nossas atrações e que o clima natalino permeie no coração de cada um, durante todo o ano”, comenta a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.

Confira a programação:

Nesta quarta-feira (4/12), o Trem de Natal da Rumo passou mais uma vez por Votuporanga. O ponto de partida foi na Estação Ferroviária, com apresentação da tradicional Banda Musical Zequinha de Abreu para todas os presentes.

Nesta quinta-feira (5/12), às 18h30, na Praça Cívica, foi realizado o acender das luzes da decoração Natal Luz e Esperança 2024, em seguida, o público pôde prestigiar a apresentação do Coral de Violas “A Voz do Sertão”, que é um dos núcleos de atividades promovidas pelo Centro de Folclore de Votuporanga. O Coral reúne a prática do canto, acompanhado por violas caipiras e violões, com repertório que abrange o vasto cancioneiro popular sertanejo de raiz.

No dia (6/12), sexta-feira, às 20h, na Concha Acústica, será realizada a Cantata de Natal – Dia da Bíblia, uma realização do Conselho de Pastores de Votuporanga (COPAEV). O evento contará com apresentações de corais, bandas e grupos gospel, além da participação do preletor, Pr. Gil Araújo. A iniciativa tem o intuito de celebrar o Dia da Bíblia, que neste ano será comemorado em 8 de dezembro. A data é comemorada todos os anos no segundo domingo do mês de dezembro, com o objetivo de reconhecer a importância do acesso que todas as pessoas podem ter à Bíblia.

No sábado, (7/12), das 15h às 22h30, a Concha Acústica, será palco do FÉstival, que contará com grandes nomes da música cristã. Uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, correalizado pela Prefeitura de Votuporanga, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte e será realizado na Concha Acústica, com entrada gratuita.

Na segunda, (9/12), às 20h, na Concha Acústica, o público poderá conferir a Audição da Escola Municipal de Artes “João Cornachione – Oscarito”, que traz ao palco a sua tradicional audição de encerramento, com uma noite de muita música. O repertório vai do clássico ao popular e do sertanejo ao rock, mostrando ao público a versatilidade dos alunos da escola.

Terça-feira, (10/12), às 20h, na Concha Acústica, a companhia “Os Saltimbancos”, apresenta uma peça baseada na adaptação brasileira de Chico Buarque para o conto dos irmãos Grimm “Os Músicos de Bremen”. A direção cênica é pensada para envolver crianças e adultos, proporcionando uma experiência inesquecível, com coreografias dinâmicas que dão vida a essa história cheia de simbolismo.

Quarta-feira, (11/12), às 19h, na Praça Cívica, terá a tradicional chegada do Papai Noel, na ocasião, o bom velhinho receberá simbolicamente a chave da cidade que será entregue pelas mãos do prefeito Jorge Seba. Em seguida, o público poderá prestigiar muita música com a Banda Zequinha de Abreu, comandada pelo Maestro Tuca, com o repertório composto por músicas orquestradas e cantadas, além das natalinas, outras de vários estilos e ritmos. A iniciativa conta com a parceria da Associação Comercial de Votuporanga (ACV).

Às 20h, o público poderá conferir mais uma Audição da Escola Municipal de Artes “João Cornachione – Oscarito”.

Na quinta-feira, (12/12), às 20h, na Concha Acústica, será apresentado ao público um compilado de obras apresentadas neste ano, com o brilhante enredo do ballet de repertório Giselle, com o emocionante espetáculo contemporâneo Mil Jeitos de Tocar o Coração ,remontado, além de outros trabalhos convidados para esta noite de muita dança dos convidados da Almagêmea Escola e Boutique de dança.

Na sexta-feira, (13/12), às 20h, na Concha Acústica, será apresentado o espetáculo “Silêncios que Dançam”, que convida o público a uma jornada profunda e reflexiva sobre os diversos tipos de violência enfrentados pelas mulheres. Por meio da dança, cada gesto e coreografia traduzem histórias marcadas pelo medo, pela dor, pela luta e, sobretudo, pela força de quem resiste. Projeto contemplado pelo Bolsa Cultura 2024.

No sábado, (14/12), das 6h às 20h, na Praça Cívica, será realizado o Pedalando Pela Santa Casa. O Pedalando é um evento realizado para a captação de recursos para a entidade beneficiada, sendo a Santa Casa neste ano. O valor é arrecadado através da venda de uma Ação Entre Amigos, que é vendida nas semanas anteriores e no dia do evento.

No dia do evento, é montada uma estrutura com bicicletas ergométricas e demais equipamentos. O foco encontra-se em uma bicicleta ergométrica, que será utilizada por mais de 12 horas ininterruptas, essa é a atividade que dá nome ao projeto.

Às 20h, Concha Acústica, o público vai prestigiar o Festival Dolores do Pardo. O projeto oferece aulas de dança como Ballet e Sapateado para crianças a partir de três anos de idade, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, sendo ministrado pelas professoras Mariana Casemiro, Ana Carolina Pascoalato e Milena Bandeira.

No domingo, (15/12), às 20h, na Praça Cívica, o público poderá conferir mais uma apresentação da Banda Musical Zequinha de Abreu.

Na segunda-feira, (16/12), às 20h, na Praça Cívica, quem se apresenta é a dupla Cleber e Jane, com o show Um Barzinho a Dois. Um musical cantado a dois ao som de violão e instrumentos de precursão, traz como objetivo o resgate da música brasileira. Projeto contemplado pelo Bolsa Cultura 2024.

Na terça-feira, (17/12), às 20h, Concha Acústica, o Clube Atlético Votuporanguense realizará o lançamento oficial do novo uniforme do clube e apresentação do elenco para 2025.

Na quarta-feira, (18/12) e quinta-feira (19/12), às 20h, na Concha Acústica, o Núcleo de Inicição às Artes Cênicas (NIAC), apresenta o espetáculo o “Estranho Natal de Jack”, uma adaptação da obra cinematográfica “O estranho Mundo de Jack” de Tim Burton.

Na sexta-feira, (20/12), às 20h, na Concha Acústica, o público confere o show musical “CULTURA POP-ROCK” com Luckas & Thiago. A apresentação é uma viagem através de músicas e bandas clássicas que marcaram geração através de sucessos do rock, pop-rock anos 80, 90 e 2000 de bandas consagradas no cenário nacional como: Paralamas do Sucesso, J. Quest, RPM, Legião Urbana, Titãs, Barão Vermelho, Capital Inicial, Los Hermanos e Skank). Projeto contemplado pelo Bolsa Cultura 2024.

No sábado, (21/12), às 20h, na Praça Cívica, o grupo Oficina Vocal, do cantor e instrutor vocal Douglas Gualberto, envolverá o público num clima de alegria e entusiasmo contagiante do Natal, através de vozes selecionadas que formam uma harmonia vocal especial em suas canções.

E, para encerrar a programação natalina, no domingo (22/12), às 20h, na Concha Acústica, será apresentado o espetáculo Filho de Deus Menino Meu. Diferente de tudo que é apresentado no período do Natal, a peça mostra a história de um grupo de andarilhos, que encena mundo afora o nascimento do Filho de Deus, prendendo a atenção do público no melhor do estilo mambembe, com uma mensagem de alegria e um jeitinho pra lá de bem humorado.

Feira de Artesanato

Aproveitando o cronograma especial de Natal, os artesãos da Feira de Artesanato também ficarão na Concha Acústica para expor seus produtos.

