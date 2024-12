Colégio Unifev promove o “Campeonato Interclasse 2024” 

A disputa, com a participação de alunos do Ensino Fundamental Anos Finais, arrecadou mais de 100 litros de leite, destinados ao Lar São Vicente de Paulo.

O Colégio Unifev realizou o “Campeonato Interclasse 2024” entre os dias 21 e 28 de novembro. Alunos dos 6º aos 9º anos do Ensino Fundamental Anos Finais disputaram as modalidades esportivas Basquete, Handebol, Futsal, Beach Tênis, Tênis de Mesa, Xadrez, Vôlei e Natação. Além da competição, houve uma campanha de arrecadação de leite, com mais de 100 litros coletados.

A solenidade para a entrega das medalhas às equipes campeãs aconteceu na manhã da última segunda-feira (2.dez), na Quadra Poliesportiva “Prof. Me. Paulo Eduardo de Mattos Stipp”, na Cidade Universitária. O evento contou também com a entrega dos leites ao Lar São Vicente de Paulo.

Estiveram presentes a diretora do Colégio Unifev, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes; a coordenadora do Ensino Fundamental Anos Finais, Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola; a coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev, Profa. Ma. Vanessa Zeitune; a representante do Lar São Vicente de Paulo, Aline Michelle Silva; e os docentes de Educação Física responsáveis pelo campeonato, Prof. Dr. Valter Mariano dos Santos Junior e Profa. Esp. Christiane Furia Gavioli.

Segundo a diretora, o interclasse despertou nos atletas valores como o trabalho em equipe, a disciplina e a importância do fair play. “O campeonato promoveu o espírito esportivo e a responsabilidade social. A estrutura completa do Colégio Unifev, com opções de quadras e piscinas, foi fundamental para a realização de um evento tão grandioso”.

O professor de educação física comemorou o sucesso do campeonato. “O Interclasse nos permitiu trabalhar diversas modalidades simultaneamente e promover uma participação maior dos estudantes, que tiveram a oportunidade de escolher as práticas esportivas com que mais se identificam. A arrecadação de leite também foi fundamental para incentivar a cidadania e a cooperação entre os alunos, reforçando os valores trabalhados em nossas aulas. Em 2025, faremos uma edição ainda melhor”.

A representante do Lar São Vicente de Paulo agradeceu o repasse dos alimentos. “A chegada do leite é extremamente oportuna, dada a alta demanda em nossa instituição. Reiteramos nossa gratidão pela parceria e pela sensibilidade da Unifev em sempre nos auxiliar. Essa colaboração é fundamental para garantir a qualidade de vida dos nossos assistidos”.

A coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social parabenizou o Colégio Unifev pela iniciativa de unir esportes e solidariedade. “Somos gratos aos alunos do Ensino Fundamental Anos Finais por essa ação, especialmente neste mês de celebrações, no qual nosso coração fica sensibilizado. É um momento de emoção tornar a vida desses idosos mais feliz com essa contribuição”, encerrou.

