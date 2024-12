FPF divulga tabela do Paulistão 2025; veja datas 

Estadual será mais apertado do que o habitual por causa da disputa do Mundial de Clubes. Torneio tem início agendado para o dia 15 de janeiro, e a decisão será no dia 27 de março.

A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta segunda-feira a tabela base do Paulistão 2025. Por conta do calendário mais curto motivado pela disputa do Mundial de Clubes no meio do próximo ano, o estadual tem início marcado para o dia 15 de janeiro, enquanto o segundo e decisivo jogo da final está agendado para o dia 27 de março (quinta-feira).

Nas próximas semanas, a tabela será desmembrada com as datas específicas, horários e locais de cada jogo, assim como os canais de transmissão em TV aberta, fechada e streaming.

O Paulistão será disputado por 16 clubes. O formato é o mesmo dos anos anteriores, com os clubes enfrentando os times das outras chaves em 12 rodadas. Depois, o melhor de cada grupo encara o segundo colocado nas quartas de final, em jogo único.

A semifinal também será decidida em um único confronto. Só as finais terão jogos de ida e de volta. Os clubes que tiverem a melhor campanha no somatório de todas as fases terão a vantagem de decidir em casa.

Veja a tabela completa

Rodada 1 (15 de janeiro)

Guarani x Botafogo

Novorizontino x Ponte Preta

Palmeiras x Portuguesa

Red Bull Bragantino x Corinthians

Velo Clube x Noroeste

Água Santa x São Bernardo

Santos x Mirassol*

São Paulo x Inter de Limeira*

*jogos com datas indefinidas por conta da pré-temporada de Santos e São Paulo nos EUA.

Rodada 2 (19 de janeiro)

Botafogo x São Paulo

Corinthians x Velo Clube

Noroeste x Palmeiras

Inter de Limeira x Guarani

Mirassol x Água Santa

Ponte Preta x Santos

Portuguesa x Novorizontino

São Bernardo x Red Bull Bragantino

Rodada 3 (22 de janeiro)

Corinthians x Água Santa

Noroeste x Botafogo

Novorizontino x Inter de Limeira

Ponte Preta x Portuguesa

Red Bull Bragantino x Velo Clube

Santos x Palmeiras

São Bernardo x Mirassol

São Paulo x Guarani

Rodada 4 (26 de janeiro)

Botafogo x São Bernardo

Guarani x Noroeste

Inter de Limeira x Ponte Preta

Mirassol x Portuguesa

Palmeiras x Novorizontino

São Paulo x Corinthians

Velo Clube x Santos

Água Santa x Red Bull Bragantino

Rodada 5 (29 de janeiro)

Botafogo x Água Santa

Noroeste x Inter de Limeira

Mirassol x Guarani

Novorizontino x Velo Clube

Palmeiras x Red Bull Bragantino

Ponte Preta x Corinthians

Portuguesa x São Paulo

São Bernardo x Santos

Rodada 6 (2 de fevereiro)

Corinthians x Noroeste

Guarani x Palmeiras

Inter de Limeira x São Bernardo

Portuguesa x Botafogo

Red Bull Bragantino x Novorizontino

Santos x São Paulo

Velo Clube x Mirassol

Água Santa x Ponte Preta

Rodada 7 (5 de fevereiro)

Noroeste x Ponte Preta

Guarani x Água Santa

Inter de Limeira x Red Bull Bragantino

Palmeiras x Corinthians

Santos x Botafogo

São Bernardo x Novorizontino

São Paulo x Mirassol

Velo Clube x Portuguesa

Rodada 8 (9 de fevereiro)

Botafogo x Velo Clube

Corinthians x São Bernardo

Mirassol x Noroeste

Novorizontino x Santos

Ponte Preta x Guarani

Portuguesa x Inter de Limeira

Red Bull Bragantino x São Paulo

Água Santa x Palmeiras

Rodada 9 (12 de fevereiro)

Botafogo x Red Bull Bragantino

Corinthians x Santos

Noroeste x São Bernardo

Guarani x Novorizontino

Inter de Limeira x Palmeiras

Mirassol x Ponte Preta

São Paulo x Velo Clube

Água Santa x Portuguesa

Rodada 10 (16 de fevereiro)

Novorizontino x Mirassol

Palmeiras x São Paulo

Ponte Preta x Botafogo

Portuguesa x Corinthians

Red Bull Bragantino x Noroeste

Santos x Água Santa

São Bernardo x Guarani

Velo Clube x Inter de Limeira

Rodada 11 (19 de fevereiro)

Guarani x Velo Clube

Novorizontino x Corinthians

Palmeiras x Botafogo

Portuguesa x São Bernardo

Red Bull Bragantino x Mirassol

Santos x Noroeste

São Paulo x Ponte Preta

Água Santa x Inter de Limeira

Rodada 12 (23 de fevereiro)

Botafogo x Novorizontino

Corinthians x Guarani

Noroeste x Portuguesa

Inter de Limeira x Santos

Mirassol x Palmeiras

Ponte Preta x Red Bull Bragantino

São Bernardo x São Paulo

Velo Clube x Água Santa

Mata-mata

Quartas de final

1º de março

Semifinal

9 de março

Finais

16 de março e 27 de março

