Prefeitura divulga o que abre e fecha nesta sexta-feira em Votuporanga 

Transferência do feriado de 28 para 31 de outubro segue Decreto nº 19.292/2025.

Com a transferência do feriado do Dia do Servidor Público, celebrado originalmente em 28 de outubro, para sexta-feira, dia 31, conforme o Decreto nº 19.292/2025, a Prefeitura de Votuporanga informa o funcionamento dos serviços públicos municipais durante o período.

A data está prevista no artigo 220 da Lei nº 187/2011. Em razão do feriado, não haverá expediente na administração pública direta e indireta na sexta-feira (31/10). O atendimento ao público será retomado na segunda-feira, dia 3 de novembro.

Vale lembrar que a Central de Atendimento, localizada no Paço Municipal, atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Mesmo sem expediente presencial, diversos serviços seguem disponíveis pelo aplicativo Conecta Votuporanga, que pode ser acessado a qualquer momento, de forma rápida e gratuita, nas lojas App Store e Play Store, ou pelo link https://conectavotuporanga.govdigital.app/download

Educação

As aulas da rede municipal de ensino seguem normalmente até quinta-feira, dia 30 de outubro.

Saúde

Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente no Pronto Atendimento “Fortunata Germana Pozzobon”, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Parque da Cultura

O Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” (CIT) permanecerá fechado na sexta-feira (31/10), sábado (1/11) e domingo (2/11). O atendimento ao público retorna na terça-feira, dia 4 de novembro, a partir das 7h30.

Saev Ambiental

A Saev Ambiental informa que, durante o feriado do Dia do Servidor Público (31/10) e o feriado de Finados (2/11), os serviços funcionarão da seguinte forma:

Sexta-feira (31/10)

O atendimento presencial na rua Pernambuco estará fechado, mas o WhatsApp (17) 3405-9195 funcionará das 7h às 19h. O plantão seguirá disponível 24 horas pelo 0800-770-1950.

Os Ecotudos Norte, Leste e Oeste funcionarão normalmente, das 7h às 19h. O Ecotudo Sul, o Bosque Municipal e o Horto Florestal permanecem fechados.

A coleta de lixo orgânico, a coleta seletiva e a varrição de ruas serão realizadas normalmente.

Sábado (1/11)

O atendimento presencial permanece fechado, com plantão 24 horas.

Os Ecotudos Norte, Leste e Oeste funcionarão das 7h às 19h, enquanto o Bosque, o Horto e o Ecotudo Sul seguem fechados.

A coleta de lixo orgânico e a varrição ocorrerão normalmente, mas a coleta seletiva não será realizada.

Domingo (2/11) – Finados

O atendimento presencial continua fechado, com plantão 24 horas pelo 0800-770-1950.

O Bosque Municipal e o Horto Florestal seguem fechados para reforma, assim como o Ecotudo Sul. Os Ecotudos Norte, Leste e Oeste funcionarão das 7h às 19h.

Não haverá coleta de lixo orgânico, coleta seletiva nem varrição de ruas.