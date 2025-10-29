Alunos do Cursinho Regina Nunes realizam primeiro simulado preparatório para o Enem

Atividade marca avanço do projeto voltado à inclusão educacional e contou com o apoio da Unifev e da Uneafro.

Nos dias 20 e 21 de outubro, os alunos do Cursinho Regina Nunes participaram do primeiro simulado preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A atividade teve como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes e aprimorar o preparo para as provas oficiais, proporcionando uma vivência mais próxima da dinâmica e dos conteúdos do exame.

O simulado contou com o apoio da Unifev e da Uneafro, responsável pelo fornecimento do material utilizado pelos participantes. A ação representa um passo importante no fortalecimento do projeto e na ampliação das oportunidades educacionais para jovens da comunidade.

Moisés de Matos, presidente do Conselho da Comunidade Negra de Votuporanga, destacou o impacto da ação. “Este simulado é um passo fundamental para nossos alunos se prepararem com mais confiança para o Enem, ver o empenho de cada estudante nos enche de orgulho e reforça a importância de políticas afirmativas e do fortalecimento da educação pública e popular.”

O secretário municipal de Direitos Humanos, Nilton Santiago, também ressaltou o compromisso da gestão com a inclusão educacional. “O Cursinho Regina Nunes é fruto de um trabalho coletivo, que une o poder público, os conselhos e a sociedade civil em torno de um objetivo comum: abrir caminhos e oportunidades para quem mais precisa. A realização deste simulado é um exemplo concreto desse compromisso.”

O Cursinho Regina Nunes é um curso gratuito, direcionado a jovens de baixa renda que desejam ingressar no Ensino Superior. Em andamento desde o início do ano, o projeto segue com aulas até novembro, totalizando cerca de sete meses de atividades voltadas à preparação dos estudantes para o Enem e outros vestibulares.