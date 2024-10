Inscrições para o Fórum Jurídico 2024 estão abertas

Tradicional Semana Acadêmica do curso de Direito será realizada nos dias 21 e 22 de outubro, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”; as inscrições já estão abertas.

O curso de Direito da Unifev realizará nos dias 21 e 22 de outubro o Fórum Jurídico 2024. O evento, que acontecerá Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, contará com uma série de palestras. A participação é aberta a alunos da graduação e à comunidade em geral.

Segundo o coordenador do curso de Direito, Prof. Esp. Fernando Guastini, o propósito é oferecer aos alunos, docentes, profissionais da área e participantes em geral, uma visão mais aprofundada de temas jurídicos atuais e relevantes. As inscrições para o evento encontram-se abertas até o dia 18 de outubro, pelo site unifev.edu.br/forum24n. O investimento é de R$ 30,00. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (17) 3405-9990. Conforme o cronograma, as palestras programadas são: Dia 21 Horário: 19h30 Tema: “Trair e coçar é só começar – Do crime de adultério ao reconhecimento das famílias simultâneas”

Palestrante: Dra. Debora de Souza Fernandes Horário: 20h30 Tema: “Execuções Rurais: causas e efeitos”

Palestrante: Dr. Fabiano Lourenço da Silva Horário: 21h30 Tema: “Direitos humanos e literatura: reflexões teóricas e perspectivas”

Palestrante: Dr. André Gardesani Dia 22 Horário: 19h30 Tema: “Os malefícios do trabalho infantil e a alternativa de aprendizagem”

Palestrante: Dr. João Batista Martins César Horário: 20h30 Tema: “Atuação dos juizados especiais da infância e da adolescência para concretização do cumprimento”

Palestrante: Dr. Alessandro Tristão Horário: 21h30 Tema: “O trabalho infantil na era digital: O trabalho que a IA não vê”

Palestrante: Dr. Jair Aparecido Cardoso

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3