Prefeitura de Votuporanga contrata R$ 506 mil em estrutura para eventos 

Os dois contratos têm duração de 1 ano e prevê contratação de serviços técnicos e locação de equipamentos de sonorização, iluminação cênica e técnica, estruturas de palco, painéis de LED, geradores de energia, dentre outros.

Jorge Honorio

A Prefeitura de Votuporanga/SP divulgou, por meio do Diário Oficial Eletrônico do Município, desta quarta-feira (25.fev), dois extratos de termo de contrato para estruturas de eventos oficiais ao custo total de R$ 506.743,00. A duração é de 12 meses.

Na prática, o primeiro contrato ao custo de R$ 347.643,00, prevê a contratação de “empresa especializada para fornecimento de serviços técnicos e locação de equipamentos de sonorização, iluminação cênica e técnica, estruturas de palco, painéis de LED, geradores de energia e demais itens de apoio, incluindo transporte, montagem, operação e desmontagem.”

Em suma, trata-se da locação de estruturas de palco, contendo itens como, por exemplo: som e iluminação, locação de treliça alumínio Q15, por evento até 10 dias.

Já o segundo, ao custo de R$ 132.100,00, repete o enunciado contratual, contudo prevê equipamentos diversos, como por exemplo: locação de grupos de geradores de energia elétrica; locação de fechamento metálico; locação de painel de LED e lonas de circo, antichamas; dentre outros.

Apesar de não ter relação direta, as aquisições vêm na esteira de investimentos recentes em eventos de grande monta, como por exemplo a compra de shows no carnaval, motivo de reclamação de parte da população nas redes sociais e de vereadores na Câmara.