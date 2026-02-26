CAV vira para cima da Ferroviária e carimba classificação no Paulistão A2 

Amorim e Luiz Thiago garantem vitória da Pantera Alvinegra na Fonte Luminosa, palco da conquista da Copa Paulista de 2018.
O CAV está classificado para a segunda fase da Série A2! A vaga no quadrangular foi conquistada na noite desta quarta-feira (25.fev) após vitória por 2 a 1, de virada, em cima da Ferroviária, na Fonte Luminosa, em Araraquara/SP – o mesmo palco da conquista da Copa Paulista de 2018.
Entretanto, nesta quarta-feira, quase que o desfecho foi diferente. A Locomotiva abriu o marcador com Alencar no fim do primeiro tempo, mas o valente Votuporanguense não se entregou, contando com Amorim e Luiz Thiago para balançar as redes grenás na reta final da partida.
A vitória contra a então vice-líder da competição, além de ser a quarta seguida, faz o Votuporanguense permanecer na quinta colocação, chegando aos 24 pontos e assegurando uma vaga no quadrangular, porque o Juventus-SP, nono colocado, só chegaria a 23 pontos ao término da primeira fase. Já a Ferroviária, que já estava classificada, é agora a terceira colocada, também com 24 pontos.
Com a bola rolando…
A Ferroviária, já classificada, teve mais posse de bola, mas o jogo foi morno no início. O primeiro lance de perigo só saiu aos 33 minutos, quando Lucas Rodrigues chutou de fora da área e o goleiro Gabriel Félix espalmou para escanteio. Na reta final, aos 47, saiu o gol da Locomotiva. Alencar chutou de fora da área, a bola desviou e enganou o arqueiro alvinegro.
Na volta do intervalo, a Ferroviária seguiu melhor. Aos 21 minutos, Pedro Estavam acertou o travessão para a AFE. Depois, aos 28 minutos, ele saiu cara a cara com o goleiro Gabriel Félix e parou na defesa. Seis minutos depois, Lucas Rodrigues cobrou falta perigosa e Félix se esticou para defender. A avalanche grená voltou a consagrar o seguro goleiro do Votuporanguense.
O CAV, do técnico Marcus Viola, não parecia disposto sair da Fonte Luminosa sem o brilho de outrora e melhorou, foi para cima, mas levava pouco perigo. Quando o resultado parecia definido, aos 42 minutos o zagueiro Amorim foi lançado na área após falta cruzada pela esquerda e, de cabeça, deixou tudo igual no placar. O empate parecia um bom negócio para ambas as equipes, só esqueceram de avisar o Luiz Thiago, que aos 48, virou para o CAV após receber na ponta direita da área e estufar a rede do goleiro Dênis Júnior.
Próximo compromisso
A Pantera Alvinegra volta a campo no próximo sábado (28), às 18h, contra o São José, outro adversário direto dentro do G-8, pela 14ª rodada do Paulistão A2 de 2026.