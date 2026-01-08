Prefeitura de Votuporanga compra drone por 287 mil 

O pacote contendo o equipamento será destinado a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano buscando atender às demandas de levantamentos topográficos, inspeções e mapeamento geoespacial.

Jorge Honorio

A Prefeitura de Votuporanga/SP concluiu a compra de uma aeronave remotamente pilotada (RPA) multirrotor profissional e computador sem monitor para a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. A aquisição do pacote contendo o drone profissional com tecnologia LiDAR saiu pelo valor global de R$ 287.990,00.

De acordo com o termo de referência do pregão eletrônico, trata-se de um sistema composto por um drone DJI Matrice 350 RTK, sensor LiDAR L2, seis baterias inteligentes e uma base RTK.

Segundo o apurado pelo Diário, o principal componente responsável pelo alto valor da compra é o sensor LiDAR, uma tecnologia avançada utilizada exclusivamente para levantamentos e mapeamentos topográficos de alta precisão.

Ainda segundo apurado, o sistema não possui finalidade de fiscalização de pessoas, monitoramento individual ou cobrança de impostos. A aplicação do equipamento é técnica e voltada ao planejamento urbano, áreas de engenharia e arquitetura, meio ambiente, defesa civil, controle de invasões de áreas públicas e identificação da formação de núcleos habitacionais irregulares.

Na prática, o equipamento deve sanar problemas com processamento de imagens oriundas de levantamentos aerofotogramétricos; geração de nuvens de pontos e modelos tridimensionais em alta resolução; elaboração de ortofotos, mapas temáticos e produtos cartográficos de apoio ao planejamento urbano; análise espacial avançada para subsidiar decisões técnicas e estratégicas e gerenciamento e atualização de grandes bases de dados geográficos, dentre outros.

Por força contratual, durante o período de garantia de 12 meses, a contratada será responsável pela realização de manutenção preventiva dos equipamentos, conforme o cronograma acordado. A contratada deverá disponibilizar suporte técnico remoto e presencial, quando necessário, para solucionar qualquer falha ou problema operacional nos equipamentos.