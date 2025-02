Prefeitura de Votuporanga abre licitação de R$ 250 mil para gibis contra a dengue 

Ao todo, 6,3 mil exemplares de 36 páginas cada, ao custo de R$ 39,70 a unidade, devem ser adquiridos.

A Prefeitura de Votuporanga/SP, por meio da Secretaria Municipal da Educação, abriu uma licitação para colocar em prática o projeto ‘Guardiões da Saúde’ em que trabalha o enfrentamento da dengue.

Em tempos de tecnologia e incentivo ao universo digital, a Prefeitura pretende adquirir 6.300 gibis de 36 páginas, ao custo de R$ 39,70 cada, totalizando o investimento em R$ 250.110,00.

De acordo com o termo de referência do pregão eletrônico, o “Livro HQ-Dengue, Zika e Chikungunya; Editora Sênior; 36 páginas; ISBN 978-65-86869- 82-8; formato 20×27,5. AT turminha dos Heróis da Natureza, explica como proteger das doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti, com orientação ao professor, folder para família e animação digital com o mesmo tema e personagens da HQ.”

O processo licitatório chamou a atenção, inclusive, de vereadores na Câmara, como o vereador Cabo Renato Abdala (PRD), que comentou em tom irônico a intenção da Prefeitura: “Já era pra dengue. Agora vai acabar com a dengue. A Prefeitura de Votuporanga abriu licitação para comprar 6.300 gibizinhos, Guardiões da Saúde ou algo similar. Está aqui, 6.300 unidades a R$ 39,70 cada, são R$ 250 mil de gibizinhos, contendo uma média de 30 páginas para combate a dengue. Agora vai acabar com a dengue, pessoal. É isso aí, mesmo. Não fale que o dinheiro veio para essa questão não. O dinheiro é fonte do tesouro do município, da área da educação. ‘Renato se você fosse prefeito?’ Se eu fosse prefeito, compraria veneno ou vacina.”

Votuporanga enfrenta em 2025 uma epidemia contínua de dengue: ao todo, até esta segunda-feira (10.fev), 1.217 casos foram confirmados e outros 1.433 aguardam resultados laboratoriais. Desde o início do ano também foram registrados 30 casos do sorotipo DENV3, além de 6 de Chikungunya – outros 12 estão sob investigação. Município ainda contabilizou uma morte. Em 2024, o cenário epidêmico foi severo no município que contabilizou cerca de 11,5 mil casos e 14 mortes confirmadas para dengue.

Diante do início de ano com alta incidência de casos e temendo uma sobrecarga no atendimento médico hospitalar regular, no último dia 3 de fevereiro, um ambulatório especializado no atendimento de casos de dengue foi aberto, em um prédio anexo ao câmpus Centro da Unifev, na Rua Paraná, 3577. O atendimento ocorre das 7h até meia-noite, inclusive domingos e feriados.