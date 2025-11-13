Prefeitura confirma mudança de endereço do Cartório Eleitoral 

O aluguel do novo prédio na Praça Fernando Costa, no valor de R$ 88.322,40 por ano, será dividido entre Votuporanga, Álvares Florence, Valentim Gentil e Parisi.

Jorge Honorio

A Prefeitura de Votuporanga/SP confirmou nesta quarta-feira (12.nov) a mudança de endereço do Cartório Eleitoral, atualmente situado na Rua São Paulo, nº 3431, prédio pertencente ao Estado de São Paulo, com vasta lista de serviços públicos acolhidos ao longo da história de Votuporanga, como por exemplo, Fórum, Câmara Municipal, dentre outros.

“O Cartório Eleitoral mudará de endereço para oferecer atendimento com melhores acomodações e acessibilidade. O atual prédio é do Estado, cedido para uso do município por meio do Decreto Estadual 60.558, de 20 de junho de 2014, onde ainda funciona o SAF – Setor de Anexo Fiscal, órgão pertencente ao Poder Judiciário”, afirmou a Prefeitura de Votuporanga.

Segundo apurado pelo Diário, o novo endereço, com autorização de contratação direta através de um processo de inexigibilidade de licitação, fica na Praça Fernando Costa, nº 3355, no bairro Patrimônio Velho.

O termo de autorização assinado pelo prefeito Jorge Seba (PSD) prevê o contrato no valor de R$ 88.322,40: “O valor anual será partilhado entre os municípios que compõem a Comarca: Votuporanga, Álvares Florence, Valentim Gentil e Parisi, mediante acordo firmado”, detalhou à Administração Municipal.