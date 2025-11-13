Motorista fica ferido em capotamento na Rodovia Euclides da Cunha 

Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (12), no trecho entre Fernandópolis/SP e Meridiano/SP.

Um acidente foi registrado nesta quarta-feira (12.nov) na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no trecho entre Fernandópolis/SP e Meridiano/SP.

De acordo com o apurado, por motivos que ainda serão apurados, o motorista de uma picape furgão perdeu o controle da direção e capotou no canteiro central da via. No momento do acidente, operários de uma empresa terceirizada do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) trabalhavam no local, que estava devidamente sinalizado com cones. Além disso, funcionários portavam bandeiras para alertar os motoristas sobre a necessidade de reduzir a velocidade no trecho.

O veículo sofreu grandes danos após o capotamento. O condutor teve escoriações leves e foi atendido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Unidade de Resgate dos Bombeiros.

As causas do acidente serão investigadas.