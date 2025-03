Dengue: Prefeitura anuncia mais uma edição do “Votu + Limpa”

Mutirão de limpeza será realizado em parceria com as Secretarias da Saúde e Serviços Urbanos e contará com apoio da Saev Ambiental; previsão de início a partir do dia 18 de março.

Com o objetivo de continuar os trabalhos de prevenção realizados pela Secretaria da Saúde em parceria com outras pastas municipais como Serviços Urbanos e a autarquia Saev Ambiental, a Prefeitura de Votuporanga, a pedido também da Câmara Municipal, anunciou, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta-feira (28.fev), no gabinete do prefeito, o lançamento da segunda edição da campanha Votu + Limpa, prevista para ser realizada a partir do dia 18 de março.

O serviço da ação será de coleta de materiais que possam servir de proliferação para do mosquito transmissor das arboviroses que, além da Dengue, incluem também Zika e Chikungunya.

Além do prefeito Jorge Seba, e do vice-prefeito, Luiz Torrinha, participaram do ato a primeira-dama e presidente do Fundo Social Rose Seba; a secretária da Saúde, Ivonete Félix; o secretário de Serviços Urbanos, Fábio Okamoto; o secretário da Administração, Miguel Maturana Filho; o superintendente da Saev Ambiental, Luciano Passoni; o vereador Sargento Moreno, representando a Câmara Municipal, acompanhado dos vereadores, Dr. Leandro, Emerson Pereira, Natielle Gama e Débora Romani. Incluindo ainda imprensa e demais autoridades.

“A situação da Dengue no nosso município é preocupante, nós enquanto Poder Público estamos fazendo a nossa parte e mais do que nunca precisamos da colaboração de toda a população, já implantamos o Dengário, reforçamos o trabalho com nossos agentes de saúde e agora estamos anunciando mais esta iniciativa que vai fazer uma varredura em toda a cidade. A luta contra esse mosquito é de todos nós, tenho certeza que através dessa união de forças teremos resultados positivos. Não posso deixar de agradecer também a parceria da Câmara de Vereadores em mais esta ação” comenta o prefeito Jorge Seba.

“Além desta importantíssima ação de recolhimento de materiais inservíveis que contribuem com a proliferação do mosquito, recentemente recebemos a informação, a princípio de forma não inicial, do Grupo de Vigilância Epidemiológica do Estado de que seremos contemplados com doses da vacina contra a Dengue após o período de carnaval. Não temos informações detalhadas ainda, mas acredito que na próxima semana teremos mais dados para divulgar. É uma força conjunta de ações que vamos realizar para combater o aumento da doença em Votuporanga, nossos números são altos e devemos estar sempre alertas”, aponta a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

Votu + Limpa

A ação percorrerá todas as regiões da cidade, incluindo o bairro rural Vila Carvalho e o distrito de Simonsen. O cronograma total será divulgado em breve para que todos possam se organizar e contribuir com a limpeza dos quintais. É importante que a população retire os materiais que serão descartados sempre na noite anterior.

Durante o Votu + Limpa, serão coletados: latas, garrafas, pneus, eletrodomésticos, objetos inservíveis em geral e, principalmente, todo tipo de recipiente que possa acumular água. Não serão coletados: galhos, restos de construção e lâmpadas.