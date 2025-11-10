Polícia Militar prende trio e apreende quase 50 kg de drogas em Votuporanga 

Um casal e um homem foram presos com cocaína, maconha, crack e skank, além de dinheiro e apetrechos utilizados no manuseio dos entorpecentes.

Uma operação realizada pela Polícia Militar resultou na apreensão de quase 50 kg de entorpecentes e na prisão de três pessoas por tráfico de drogas e associação para o tráfico em Votuporanga/SP, nesta segunda-feira (10.nov).

De acordo com o apurado, após um trabalho de investigação e monitoramento da quadrilha responsável pela distribuição de entorpecentes, uma equipe da Polícia Militar tentou abordar o veículo suspeito, contudo, o condutor empreendeu fuga, trafegando por diversas ruas da cidade, inclusive em vias na contramão de fluxo.

Em seguida, após uma perseguição coordenada entre várias equipes da Polícia Militar, o veículo foi interceptado e os ocupantes detidos. No interior do automóvel, os PMs encontraram grande quantidade de drogas embaladas e prontas para comercialização, totalizando quase 50 kg.

Os suspeitos foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde o casal que reside na região e o homem que é morador de Votuporanga, foram ouvidos e colocados à disposição da Justiça.

As drogas, divididas em carregamento de cocaína, maconha, crack e skank serão encaminhadas para perícia.