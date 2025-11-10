CAV anuncia a contratação de Miranda 

O zagueiro de 23 anos compõe um pacote de 22 nomes já anunciados pelo Votuporanguense para a temporada 2026. A pré-temporada começa nesta quarta-feira (12).

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou nesta segunda-feira (10.nov) a contratação do zagueiro Rychard Perucio Miranda – Miranda, para a disputa do Paulistão Sicredi A2 2026.

Com 23 anos, 1,90m de altura e pé destro dominante, Miranda chega para fortalecer o sistema defensivo do CAV com imposição física, boa leitura de jogo e segurança nas bolas aéreas.

O jovem defensor construiu sua trajetória com passagens por Tanabi, América de Teófilo Otoni, Aquidauanense e Nacional de Uberaba, destacando-se pela regularidade e pelo desempenho defensivo sólido.

Em 2025, Miranda foi campeão da Bezinha (Série B do Paulista) com o Tanabi e eleito o melhor zagueiro do Campeonato Paulista Sub-23, coroando uma temporada de excelência. Além disso, disputou o Campeonato Mineiro da 2ª Divisão, ampliando sua experiência em competições regionais.

Pré-temporada começa nesta quarta-feira

Agora são 22 as contratações do Votuporanguense para a Série A2 do ano que vem. Confira abaixo a relação de anunciados:

Goleiros: Gabriel Félix, Pablo Caíque e Felipão;

Zagueiros: Amorim, Matheusão, PV e Miranda;

Laterais: Vinicius Baracioli (lateral-direito), Paulo Victor (lateral-esquerdo) e Kauã Santos (lateral-esquerdo);

Meio-campistas: Alison Silva, Fernandinho, Luiz Thiago, Rodolfo, Benedetti, Feitosa e Daniel;

Atacantes: Orlando Júnior, Caio Mancha, Anderson Feijão, Marcos Nunes e Minho.

O CAV terminou a A2 deste ano na 13ª colocação, com 17 pontos, e ficou de fora da Copa Paulista, torneio que compõe o calendário no segundo semestre. Para 2026, o Votuporanguense contratou o técnico Paulo Roberto Santos – “Rei do Acesso”.

A pré-temporada começa nesta quarta-feira (12), quando os atletas se apresentam oficialmente na Arena Plínio Marin, a partir das 14h.