Prefeitura alerta para possível golpe de atualização cadastral por e-mail falso 

Empresários receberam e-mail contendo dados reais do estabelecimento seguido de link suspeito; atualizações são feitas somente com visitas presenciais de fiscais da Prefeitura.

A Prefeitura de Votuporanga alerta a população, principalmente empresários, para que se atentem a possíveis golpes através do envio de e-mails falsos contendo links suspeitos e não criados pelo Poder Executivo, para atualização de dados cadastrais. Em alguns casos, a solicitação diz ser da Prefeitura de Votuporanga, mas com brasão de outra municipalidade, o que evidencia a fraude.

Alguns empresários da cidade receberam mensagem eletrônica informando que seu estabelecimento foi notificado por apresentar irregularidades no Alvará de Funcionamento, através de denúncia anônima feita no Departamento de Licenciamento Urbano e Obras da Prefeitura. No e-mail constam dados reais da empresa, como por exemplo, o CNPJ, com intuito de dar mais veracidade à situação.

A mensagem enviada segue dizendo que o responsável deve estar em conformidade com as normas de licenciamento e, para isso, atualizar dados através de um link, o qual é um canal falso e possivelmente contendo vírus para roubar dados sigilosos. No final, o e-mail é assinado com nome de Jose Carlos, como sendo Gestor de Licenciamento e Fiscalização, nome e cargo que também não existem na estrutura administrativa da Prefeitura de Votuporanga.

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação informa que o envio de e-mail notificando algum tipo de necessidade de atualização, é feito apenas em casos de processos pendentes e que são solicitados documentos, sem link nenhum a ser clicado. Em casos de constatação de irregularidades, a notificação é feita pessoalmente através da visita de fiscais da Prefeitura devidamente identificados.

Na dúvida, entre em contato com a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, localizada na Rua São Paulo, nº 3.815 (Patrimônio Velho) ou pelo telefone (17) 3405-9700, ramal 9712 (opção 5).

