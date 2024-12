Palmeiras inicia reformulação pelo ataque com duas saídas, fica perto de reforço e define perfil para 9 

Enquanto Dudu e Lázaro vão sair, Verdão avança em conversas com o Orlando City para contratar Facundo Torres. Clube quer atacante de área, mas ainda avalia possíveis nomes.

A reformulação do Palmeiras para 2025 começou pelo ataque. Lázaro não terá o empréstimo renovado, Dudu está alinhando a rescisão de contrato, e Facundo Torres ficou perto de se tornar o primeiro reforço de 2025.

Além de buscar jogadores de velocidade, o Verdão entende que há uma lacuna no elenco: um centroavante de área. Ainda não há definição, contudo, de nomes para se buscar no mercado.

Flaco López e Rony são os centroavantes do elenco, e ambos terminaram a temporada em baixa. Embora o argentino tenha sido o artilheiro com 22 gols, chegou a perder a vaga de titular na reta final do Brasileirão para o camisa 10, dono de dez gols em 2024.

Da dupla, o Palmeiras não descarta negociar Rony, mas aguarda propostas que ainda não chegaram. Mesmo se os dois jogadores continuarem, a avaliação é de que nenhum tem o perfil de centroavante de área de fato.

Flaco é visto como um atacante forte no jogo aéreo, mas que sai da área para fazer pivô e um jogo mais próximo dos meias. Rony, por sua vez, tem a velocidade como arma para jogar em profundidade, buscando as costas da marcação.

Na avaliação de Abel Ferreira e do departamento de futebol, o ideal é ter três jogadores para a posição com características diferentes. Faltaria, então, um jogador que tenha mais presença próxima ao gol.

O Palmeiras, porém, vê o mercado escasso para este tipo de jogador, especialmente porque entende que se for contratar precisa de um nome mais pronto.

Alex Arce, da LDU, do Equador, chegou a ser discutido internamente, mas o Verdão não fez nenhum avanço para abrir negociação.

O centroavante de 29 anos de idade é visto como um jogador que vive um momento de crescimento que veio tardiamente na carreira.

Com 35 gols em 43 jogos na temporada, tem sido convocado pela seleção paraguaia. O Palmeiras, porém, tem dúvidas se seria um jogador de primeira prateleira para o setor, e o estafe de Arce nega contatos oficiais do clube alviverde, também.

Thalys e Luighi são centroavantes no time sub-20 e serão promovidos ao profissional em 2025. Eles não possuem a característica citada, pois se movimentam mais pelo campo.

Mudanças engatilhadas

Enquanto ainda avalia se buscará um novo centroavante, o Palmeiras entende que precisa ter uma atenção com as pontas na janela deste fim de ano.

Isto porque, além da falta de desempenho ofensivo, Lázaro voltará ao Almería, da Espanha, e Dudu está de saída para o Cruzeiro.

A primeira movimentação alviverde na janela de transferências já é para uma reposição no setor: Facundo Torres.

O uruguaio de 24 anos de idade está há três temporadas no Orlando City, dos Estados Unidos, e o Verdão avançou nas negociações com a equipe para fechar o negócio.

Os clubes encaminharam a transferência por cerca de 12 milhões de dólares (R$ 72,2 milhões) – será a maior venda da história da equipe dos Estados Unidos.

O próximo passo é chegar a um acordo nos termos contratuais com Facundo e seu estafe, o que não deve ser um problema. Isto porque o jogador sinalizou durante as conversas que deseja se transferir para o Verdão.

*Com informações do ge

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3