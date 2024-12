DIG de Votuporanga esclarece furto e recupera caminhonete 

O veículo, avaliado em cerca de R$ 150 mil foi localizado em São José do Rio Preto/SP.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) recuperou, na tarde desta terça-feira (10.dez), uma caminhonete Toyota/Hilux que havia sido furtada no último dia 25 de novembro, na Rua Bahia, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, o veículo, avaliado em aproximadamente R$ 150 mil, foi localizado em São José do Rio Preto durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

Por meio de diligências realizadas pela equipe de investigação, foi possível identificar o veículo utilizado na ação criminosa, um Jeep/Renegade, de cor preta, bem como seus autores.

Com base nas evidências, a autoridade policial representou por um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, identificado como A.J.F., de 61 anos. O investigado foi abordado quando chegava em seu apartamento, localizado no Jardim Urano.

Durante a diligência, os policiais encontraram a Hilux furtada estacionada em frente ao edifício, com as placas adulteradas. No interior do apartamento, foi localizada uma cópia da chave da caminhonete. O Jeep/Renegade utilizado no furto também foi apreendido na garagem do prédio.

O investigado foi conduzido à sede do 1º Distrito Policial de São José do Rio Preto para os procedimentos cabíveis. Durante o interrogatório, optou por permanecer em silêncio. As investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos no crime.

