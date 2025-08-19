Prefeitura abre peneira de voleibol feminino master  

Seleção para atletas de 52 a 58 anos será realizada em setembro no “Mário Covas” e a participação é gratuita.

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer, promove peneira de voleibol feminino na categoria master, destinada a mulheres entre 52 e 58 anos que desejam voltar a praticar o esporte. O intuito do evento é formar a equipe que representará Votuporanga em competições.

A seleção será realizada no dia 20 de setembro, às 15h, no Ginásio “Mário Covas”, localizado na Rua Sebastião Lima Braga, nº 3.010, no Jardim Residencial Prado, e a participação é gratuita.

“Essa é uma oportunidade incrível para que mulheres retomem a prática esportiva, se mantenham ativas e promovam saúde e bem-estar, além de fortalecer o espírito de equipe e a integração social”, destaca o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari.

As interessadas podem se inscrever pelo WhatsApp da professora Marcinha Mantai (17) 99678-8821. A ação reforça o compromisso da gestão em apoiar e incentivar a prática esportiva.